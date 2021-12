Eltern danken für besondere Bemühungen der Kita

Mitten im Kindergartentrubel wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte St. Maria in Dettingen mit einem riesigen „Danke“ überrascht. In die Wege geleitet wurde die Dankeschön-Aktion vom Elternbeirat im Namen der Kinder. Dafür wurden an verschiedenen Stellen des Kindergartens bunte Plakate mit der Aufschrift „Danke“ aufgehängt.

Die vergangenen Wochen waren in der Kita Dettingen coronabedingt nicht immer ganz einfach, dennoch haben die Erzieherinnen und Erzieher immer versucht das Beste für die Kinder aus der schwierigen Situationen zu machen. „Wir alle sind wahnsinnig froh, so ein tolles Kita-Team zu haben, das sich von den ganzen Herausforderungen und Überraschungen, die täglich auf sie warten, nicht unterkriegen lässt!“, teilt der Elternbeirat in einem beigefügten Brief mit. Die Mitarbeiter waren sprachlos und haben sich über die Geste sehr gefreut. „Nun wollen wir uns bei den Eltern und Kindern für das entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis in diesen turbulenten Zeiten bedanken. Ihr macht ebenfalls einen großartigen Job als Eltern und Familien“, so die Mitarbeiter der Kindertagesstätte St. Maria.