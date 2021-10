Eltern bleiben – trotz Trennung

Friedrichshafen (sz) - Nicht immer verläuft Ehe oder Partnerschaft so, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Wenn sich Eltern wieder trennen, ist das für Kinder ein schwerer Schlag. Und klar – die meisten Elternteile wollen auch beide weiterhin für den Nachwuchs da sein.

Aber wie lässt sich dies gut schaffen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer Vortrags-Reihe zum Thema „Trennung/Scheidung“, die von der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben auch dieses Jahr wieder im Herbst angeboten wird.

Auf was kommt es jetzt an? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Hilfen gibt es? Welche Fachstellen gibt es, an die ich mich wenden kann? In den Vorträgen geben Experten aus der Praxis die wichtigsten Informationen zu den entscheidenden Themen. Ziel der Vortrags-Reihe ist es, dass Eltern sehen, wie sie die Trennung so gestalten können, dass sie selbst und vor allem ihre Kinder diese gut bewältigen.

Die Vorträge finden jeweils von 19 bis 20 Uhr in digitaler Form statt. Die Termine und jeweiligen Themen:

– Dienstag, 9. November: Trennung/Scheidung aus rechtlicher Perspektive – Welche Rechte und Pflichten haben Eltern? Referentin: Heike Haffelder-Paret, Fachanwältin für Familienrecht in Überlingen

– Dienstag, 16. November: Trennung/Scheidung aus finanzieller Perspektive – Was tun, wenn es finanziell eng wird? Referent: Dirk Meiners, Dipl.-Sozialarbeiter, Sozial- und Lebensberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben

– Dienstag, 23. November: Trennung/Scheidung aus familiärer Perspektive – Wie gelingt es Eltern, diese Familienphase gut für sich und ihr/e Kind/er zu gestalten? Referent: Frieder Vögele, Dipl.-Psychologe, Psychologische Familien-und Lebensberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben

Die Online-Vorträge sind kostenfrei, ergänzen sich, sind aber jeder in sich abgeschlossen. Eltern haben die Wahl, an allen drei Vorträgen teilzunehmen oder nur an dem, der sie interessiert.

Anmeldung und weitere Informationen unter: Caritas Bodensee-Oberschwaben, Psychologische Familien- und Lebensberatung, Katharinenstr. 16, 88045 Friedrichshafen. Telefon: 07541 / 300 00, E-Mail: pfl-fn@caritas-bodensee-oberschwaben.de. Die Anmeldung ist bis einen Tag vor der Veranstaltung (jeweils Montag) möglich.