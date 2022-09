Elobau-Stiftung lädt zu Begegnung mit Vertretern eines indigenen Volks ein

Seit Anfang September sind vier Angehörige des indigenen Volks der Kogi aus Kolumbien auf Europareise. 30 Stationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Schweden absolviert die Delegation. Organisiert und begleitet wird die Reise vom Verein Lebendige Zukunft.

Am Samstag, 24 September, organisiert die Leutkircher Elobau-Stiftung eine Begegnung mit den Kogi in den Räumlichkeiten der Firma Rapunzel in Legau. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und endet ab 19.30 Uhr mit einem kulinarischen Beisammensein. „Wir stellen uns an dem Tag die Frage, wie sich die Lebensprinzipien des indigenen Volks mit den Lebensprinzipen unserer Welt verbinden lassen, beziehungsweise was wir für uns aus dem Wissen der Kogi ableiten können“, erläutert Bettina Baron, stellvertretende Stiftungsvorstandsvorsitzende.

Die Kogi sind, heißt es in der Mitteilung der Stiftung, ein indigenes Volk aus der Sierra Nevada de Santa Marta. In den 1980er-Jahren haben sie damit begonnen, ihr Wissen mit der Welt zu teilen. Unter anderem haben Vertreter der Kogi vor der UN gesprochen, den Dalai-Lama getroffen und Besuch vom damaligen Außenminister und heutigen Bundespräsidenten Steinmeier in ihren Bergen erhalten.

Seit 4000 Jahren leben sie dort im Gleichgewicht mit der Natur und habe eine sozial, emotional und ökologisch hoch entwickelte Kultur bewahrt. Bis heute leben sie trotz vielerlei Bedrohungen ihre uralte Kultur und widmen sich ihrer Aufgabe: dem Erhalt und dem Schutz ihres Lebensraumes.

Weitere Informationen und Restkarten für die Veranstaltung am Samstag, 24. September, in Legau unter