Elmar Stegmann zeichnet engagierte Jugendliche aus

Lindau (lz) - „Ich freue mich sehr, dass ich heute persönlich die Möglichkeit habe, euch diese Anerkennung zu überreichen“, sagte Landrat Elmar Stegmann mit Blick auf die ehrenamtlich engagierten Abiturienten des Valentin-Heider-Gymnasiums Lindau. Sieben Mädchen und zwei Jungen haben über mehrere Jahre hinweg ein Ehrenamt, beispielsweise als Jugendtrainer, Mediator, Tutor oder als Streitschlichter, ausgeübt. Für dieses großartige Engagement wurden sie nun mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Elmar Stegmann stellte in seiner Ansprache den Wert des Ehrenamts heraus. „Ehrenamt bedeutet, dass ich etwas leiste, was ich nicht leisten muss. Es erfordert nicht nur Verlässlichkeit, Ausdauer, Mut, Herzblut sondern alle, voran die Bereitschaft, seine Freizeit dem Allgemeinwohl ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen“, so der Landrat. Wenn sich junge Menschen über Jahre hinweg engagieren, dann sei dies nicht nur ein Gewinn für die Gemeinschaft, auch zukünftige Arbeitgeber honorieren solche herausragenden Leistungen, da die soziale Kompetenz eines Bewerbers ein wichtiges Einstellungskriterium sei. Durch ihre Eigenleistung seien die Jugendlichen vor allem auch wertvolle Vorbilder für andere Menschen. „Ihr könnt sehr stolz darauf sein, was ihr geleistet habt“, sagte der Landrat abschließend, bevor er den Abiturienten ihre Zertifikate überreichte.

Auch Ramona Spieler, Leiterin des Koordinierungszentrum für bürgerliches Engagement, lobte den ehrenamtlichen Einsatz der Jugendlichen und hofft auf weiteres Engagement in den nächsten Jahren.

Folgende Schüler wurden für ihr Ehrenamt ausgezeichnet: Julian Scheuring, Jennifer Schneider, Lisa Gierer, Meike Hermann, Julius Neuser, Emilia Weißenborn, Julia Roither, Alina Schlett und Janka Basaczek