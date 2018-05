Ellwangerinnen fegen Horrheim vom Platz

Mit dem Sieg und dem gleichzeitigen Unentschieden von Verfolger Öttlingen festigen die U-17-Fußballerinnen des FC Ellwangen den ersten Platz in der Tabelle der Verbandsstaffel.

Gleich zu Beginn erspielten sich die Ellwanger eine gute Torchance. Nach einem präzisen Pass von Michelle Schäfer konnte Leonie Lechner zu einem gut platzierten Schuss ansetzten, scheiterte jedoch an der Horrheimer Torfrau. Doch schon wenige Minuten später kam Hannah Geiger an den Ball und traf zur Führung. Nach weiteren guten Torchancen, erspielten sich die Ellwanger Mädchen einen Eckball. Dieser wurde von Alina Buchstab ausgeführt und elegant durch Emelie Baier zum 2:0 vollendet (35.). Zwei Minuten später setzte Marie Lutz zum Sprint an und passte im auf die mitgelaufene Carla Fürst, die die Kugel ins linke untere Eck zur 3:0-Führung schoss. Nach der Halbzeit drehten die Virngrund-Mädchen weiter auf. In der 46 Minute traf Lea Kamm aus 30 Metern nur den Pfosten. Auch Leonie Lechners (48.) Versuch landete am Aluminium. Aber nur zehn Minuten später traf Hannah Geiger dann doch ins Tor und Marie Lutz baute die Führung nach einer Flanke von Geiger Marie Lutz weiter aus. Wenige Minuten später konnte dann Emilie Baier den nächsten Treffer landen (64.). Nach einem Torschuss von Leonie Lechner, der von der Torhüterin abgeklatscht wurde, staubte Emilie Baier ihn für den 6:0-Treffer ab. In der 73. Minute, nach einem Torschuss von Carla Fürst, der von einer SV Spielerin abgeblockt wurde, setzte Heike Prümmer zum Nachschuss an. Dieser Schuss prallte vor Emilie Baiers Füße und fand den Weg ins Tor. Zu guter Letzt schnappte sich Marie Lutz dann nochmal den Ball und lief bis vors Tor durch und vollendete diesen Sololauf durch ihren Treffer zum 8:0-Sieg für den FC.