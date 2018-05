Ellwanger Moslems kommen zum Fastenbrechen in die Moschee

Der islamische Fastenmonat Ramadan hat begonnen. Gläubige Moslems, so auch die Mitglieder der türkisch-islamischen Gemeinde in Ellwangen, fasten dann zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Zum Fastenbrechen nach Sonnenuntergang wird bis 9. Juni jeden Freitag- und Samstagabend im Hof der Ditib-Moschee gemeinsam im Zelt gegessen. Dazu sind auch Moslems aus der Landes-Erstaufnahmestelle (LEA) willkommen.

Im Ramadan, dem neunten Monat des islamischen Mondkalenders, wurde nach islamischer Auffassung der Koran, das heilige Buch der Moslems, herabgesandt: Prophet Mohammed erlebte zum ersten Mal Offenbarungen. Als Mondmonat wandert der Ramadan durch die Jahreszeiten. Das traditionelle Fasten (Saum) gehört zu den fünf Säulen des Islam, neben dem Glaubensbekenntnis (Schahada), dem fünfmaligen Pflichtgebet am Tag (Salat), der Pilgerfahrt nach Mekka (Haddsch) und dem Almosengeben (Sakat). Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dürfen Moslems weder essen, noch trinken, rauchen oder Geschlechtsverkehr haben. Das Fasten soll die Gläubigen lehren, ihren Körper zu beherrschen und das Leiden der Armen zu verstehen. Neben Iftar (Fastenbrechen am Abend) ist auch die Frühmahlzeit Sahur festgelegt.

Simar Arif hat mit dem Fasten kein Problem. „Für mich ist es nicht schwer, weil ich schon oft gefastet habe“, sagt der 15-Jährige aus Ellwangen. Er stehe nachts um 3 Uhr auf und esse bis gegen 4 Uhr, berichtet der Schüler der Buchenbergschule. Danach, wenn das Fasten beginnt, geht er schlafen. Ab Mittag schaue er fern oder spiele er Playstation und bleibe bis zum Abend in seinem Zimmer. „Ich denke nicht ans Essen, denn wenn ich ans Essen denke, bekomme ich Hunger“, so der Achtklässler. Simar Arif hilft beim Austeilen des Essens am Freitag und Samstag im Hof der Moschee.

Das Essen wird in der Küche der Moschee vom siebenköpfigen Frauenrat der Gemeinde und von drei bis vier weiteren ehrenamtlichen Helferinnen gekocht und an zwei Stellen (für Frauen und Männer getrennt) ausgegeben. Der Frauenrat besteht aus Hasret Cilek, Pakize Adali, Rukiye Ilbahar, Nuray Keskin, Meral Kilic, Semra Özkaynak und Meliha Yildiz. Finanziert wird das Essen durch Spenden der Mitglieder und Einnahmen des Vereins bei Festen.

Ertönt der Gebetsruf des Imam Halil Gülsoy, darf mit dem Essen und Wassertrinken begonnen werden. Am Freitag gab es Linsensuppe, Frikadellen mit Kartoffeln, Weizengrütze und Salat, am Samstag Suppe, Bohnen, Reis, Salat und das Süßgebäck Baklava. An beiden Tagen waren jeweils etwa 250 Moslems da, schätzt der Vorsitzende der Gemeinde, Namik Cilek. Darunter waren Türken, Deutsche, Syrer, Pakistaner und Afrikaner. Namik Cilek ist froh, dass die an Weihnachten begonnenen Sanierungsarbeiten in der Moschee rechtzeitig zum Ramadan fertig geworden sind. Ehrenamtliche haben die komplette Frauenseite der Moschee mit Frauengebetsraum, Küche und sanitären Einrichtungen sowie den Aufenthaltsraum der Männer saniert. Dabei wurden auch die Fliesen und die Fußböden erneuert.