Ellwanger Kirchen zeigen außergewöhnliche Krippen

In den Kirchen der katholischen Gesamtkirchengemeinde Ellwangen ist die Geburt Jesu von unterschiedlichen Künstlern in verschiedenen Krippenszenen dargestellt worden: Für den Kreuzgang der Basilika hat Künstlerpfarrer Sieger Köder zusammen mit den am Krippenbau beteiligten Frauen eine „Arme-Leute-Krippe“ geschaffen. Diese Krippe ist bereits seit Mitte Dezember aufgebaut. Ganzjährig zu bestaunen ist die Krippe des Ellwanger Künstlers Josef Retzbach in der Krypta der Basilika, die nicht nur Ellwanger Betrachter in besonderer Weise beeindruckt. Ab dem Heiligen Abend laden in der Basilika, der Sankt-Wolfgangskirche und der Heilig-Geist-Kirche die Krippen des Ellwanger Studiendirektors Johannes Hils zum Betrachten ein. Es lohnt sich, das Ereignis von Bethlehem vor der eigenen Tür zu besuchen.