Ellwangens Partnerstadt Langres wählt mehrheitlich konservativ

Am 20. und 27. Juni sind in 13 Regionen Zentralfrankreichs, vier Regionen in Übersee und in 95 Kantonen (den Départements) 1910 Regional- und 4108 Départementsräte für die kommenden sechs Jahre gewählt worden. Das erklärt das Deutsch-Französische Institut. Die letzten Regionalwahlen hatten im Jahr 2015 stattgefunden.

Turnusgemäß hätten die Wahlen bereits im März stattfinden müssen, wegen der andauernden Corona-Pandemie wurden sie aber verschoben.