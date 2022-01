Ellwangen mit perfektem Auftakt

Zum Neujahresauftakt in der Rundsporthalle haben die Regionalliga-Volleyballer des TSV Ellwangen die zweite Mannschaft der TSV G.A. Stuttgart am vergangenen Sonntag zum Rückspiel eingeladen. Die Stuttgarter belegen aktuell den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga Süd mit 19 Punkten. Das Spiel allerdings gewann Ellwangen mit 3:1. Damit haben sich die TSVler mit 18 Punkten nahe an die vorderen Tabellenplätze eingereiht.

Den Ellwangener Jungs war von vornherein klar, dass dieses Spiel gegen die erfahrenen Stuttgarter nicht einfach werden würde. Da das Hinspiel 0:3 verloren wurde, ging die Mannschaft um Trainer Martin Pfitzer besonders motiviert in den ersten Satz. Aufgrund der starken Feldabwehr sicherte sich Ellwangen den ersten Satz mit 25:21. Der folgende Satz entwickelte sich genauso ausgeglichen und keines der Teams setzte sich bis zum Spielstand von 16:16 ab. Mittels einer Aufschlagserie von vier Punkten erspielte sich die TSV G.A. Stuttgart II in diesem Satz einen kleinen Vorsprung und entschied diesen mit 26:24 für sich. Nun war wieder alles offen. Bis zum Spielstand von 20:19 konnte sich keines der Teams erheblich absetzen, die Stimmung in der Halle brodelte. Es folgte eine gelbe Karte für die Stuttgarter.

Durch die aufgeheizte Atmosphäre und die Jubelrufe von den Zuschauerrängen, konnte der Satz schlussendlich mit 26:24 gewonnen werden. Der damit verbundene erste Punkt wurde von den Zuschauern freudig willkommen geheißen. Von der Stimmung getragen, wollten die Ellwanger den Sieg nun nicht mehr abgeben. Der hart umkämpfte vierte Satz endet daher mit 25:23. Zum wertvollsten Spieler, auf Seiten der Ellwanger, wurde Lorenz Liss gekürt. Nach erfolgreichem Jahresauftakt zuhause folgt an diesem Samstag das Derby gegen SG MADS Ostalb in Mutlangen.