Elferschießen und Spiel um den Dorfmeister

Dürbheim (sz) - Im 100-jährigen Jubiläumsjahr des SV Dürbheim gibt es nun das 42. Dürbheimer Fußball-Laienturnier von Freitag, 15. Juli, bis Montag, 18.Juli, mit einem begleitenden Festwochenende.

Los geht’s am Freitag ab 18 Uhr mit dem Elfmeterturnier. Dieses kurzweilige und spaßige Turnier, bei dem sowohl Frauen also auch Männer ihren Torriecher unter Beweis stellen können, findet von Jahr zu Jahr immer mehr Beliebtheit, so dass die maximale Teilnehmerzahl von 32 Mannschaften bereits erreicht wurde.

Nach der Siegerehrung wird anschließend im Festzelt mit der Band „White-Eagle – Sit´n´Rock“ aus Durchhausen beim Rockabend weitergefeiert. Der Eintritt für dieses Konzert beträgt 7 Euro. Besucher, die vor 21 Uhr kommen, erhalten ein Freigetränk.

Ab Samstagmittag startet ab 14 Uhr das Kleinfeldturnier um den Dorfmeistertitel. Für einen passenden musikalischen Rahmen wird Thomas Stahl aus Denkingen sorgen, der ab etwa 18 Uhr das Publikum mit seiner Gitarre unterhält.

Am Sonntagmorgen startet der Spielbetrieb bereits um 10 Uhr, ehe gegen 11 Uhr anschließend der Musikverein Dürbheim zum Frühschoppen aufspielt.

Nach zwei langen Turniertagen, zu dem sich gesamt 15 Mannschaften angemeldet haben, findet das Finale um den Dorfmeistertitel 2022 am Sonntag gegen 18 Uhr statt.

Samstags und sonntags können traditionell alle Besucher beim Torwandschießen ihre Treffsicherheit testen. Für Kinder gibt es ein Bierbank-Soccercourt, die Kinderolympiade am Sonntag, Kinderschminken, sowie verschiedene Jugendeinlagespiele und Tanzauftritte.

Den Abschluss des diesjährigen Laienturniers bilden traditionell am Montagabend das Handwerkervesper beziehungsweise der Rentnerhock sowie das Freizeitturnier für aktive Mannschaften. In diesem Jahr begrüßt die SGM Dürbheim/Mahlstetten die starken Bezirksliga Teams vom SV Bubsheim sowie dem FSV Denkingen.