Einen Elektroroller der Marke SXT-Scooter, Typ SXT 1000 XL mit dem grünen Versicherungskennzeichen „699 SBY“ haben Unbekannte laut Mitteilung der Polizei aus dem Gartenhaus Opfers in einem Schrebergarten in der Bahnhofstraße in Mochenwangen gestohlen. Der Roller war dort zum Aufladen untergestellt. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666.