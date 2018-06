Elektronikmesse IFA hat begonnen

Berlin (dpa) - Die 53. Ausgabe der Elektronikmesse IFA in Berlin hat am Morgen für das Publikum geöffnet. Mehrere Tausend Besucher strömten kurz nach Kassenöffnung in die 27 Messehallen am Funkturm. Auch in diesem Jahr sind zusätzlich Zelte aufgebaut, um allen knapp 1500 Ausstellern Platz zu bieten. Sie präsentieren bis zum Mittwoch ihre Neuheiten aus der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik sowie Hausgeräte. Trends sind die Vernetzung der Geräte untereinander und das Energiesparen.