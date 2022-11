Ekuthuleni-Adventskalender sind wieder da

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ja, er ist wieder da: Wer ihn als kleine vorweihnachtliche Gabe an Klein und Groß kennt, schätzt ihn – wer noch nicht davon gehört oder gelesen hat, wird es jetzt, und kann damit viel gute Ausgangschancen für Jugendliche in Simbabwe bewirken: denn wir wollen mit dem Verkauf des „kleinsten Adventskalenders der Welt“ unseren derzeitigen Schreinerehrlingen Dalumazi, Joseph, Panashe, Takudzwa, David, Malvin, Mthokozisi, Cameron, Gift und Clinton unbedingt das zweite Ausbildungsjahr ermöglichen – und deshalb ist er seit dieser Woche wieder in Geschäften in Ravensburg, Weingarten und Baienfurt zu haben, die uns damit treu unterstützen, genauso wie unsere Stammbesteller:innen.

„Training for life“ – also die „Ausbildung fürs Leben“ – ist wichtiger denn je. Wir investieren in die Zukunft junger Menschen durch die handwerkliche Berufsausbildung. Helfen Sie mit, dieses konkreten Ziel mit dem Erwerb des „kleinsten Adventskalenders der Welt“ beständig zu unterstützen – das ist es allemal wert – auch in schwieriger werdenden Zeiten. Das Ergebnis unserer zum 17. Mal stattfindenden Aktion wirkt dabei immer noch ein gutes Stück weiter nach!

Der süße Mini-Adventskalender kann für zwei Euro pro Stück in folgenden Geschäften erworben werden – in Ravensburg: African-Queen, Arslan’s Lebensmittel, Claudia Scheck, Copy Shop, fischinger Idee und Spiel-Fachgeschäft, Frank Versicherungen, Immanuel Buchhandlung, Metzgerei Wellhäuser, Praxis Dr. Grubert, Ravensburger Kaffeerösterei, Tafelblatt; in Weingarten: Käseecke am Münsterplatz, Punkt Um Geschenkladen, Stadtbuchhandlung Weingarten; und in Baienfurt: Vielfalt.

Bestellungen nehmen wir gerne unter adventskalender@ekuthuleni.de oder unter 0751/3592391 entgegen. Weitere Informationen auf: www.ekuthuleni-projekte.de Ekuthuleni Projekte e.V., Allgäustr. 30, 88212 Ravensburg. Spendenkonto: IBAN DE92 6305 0000 0008 5313 06