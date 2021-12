Eissportarena Lindau macht sich fit für die Zukunft!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die beiden Vereinsvorsitzenden Patrick Meier und Christoph Cosalter begrüßten alle anwesenden Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Eissportarena Lindau und führten auch entsprechend durch die Sitzung. Aufgrund der Corona-Maßnahmen hat in 2020 leider keine Jahreshauptversammlung stattfinden können, weshalb nun beide Jahreshauptversammlungen in diesem Jahr abgehalten wurden. Zu berichten gab es, dass man sehr gut in die Saison 2019/2020 gestartet ist und man am Ende, kurz vor Beginn der Pandemie, mit 65.000 Besuchern einen Rekord feiern konnte. Kurz nach diesem musste die Eissportarena, aufgrund der Pandemie, von heute auf morgen geschlossen werden.

Hoffnungsvoll startete man in die Saison 2020/2021, wurde nach lediglich einer Eisdisco und einem Publikumslauf aber erneut hart durch die Beschränkungen ausgebremst. Diese waren im Herbst 2020 sehr stringent und hatten auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter der Eissportarena, die man in Kurzarbeit schicken musste. Einzig das Team der EV Lindau Islanders durfte trainieren und Eiszeiten mieten, da die Oberliga Süd als Profiliga eingestuft wurde. Unterm Strich blieben erhebliche Umsatzeinbußen stehen.

Der Blick in die Zukunft ist trotz aller aktuellen Beschränkungen verhalten optimistisch.

Der wichtigste Punkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung waren die Neuwahlen. Hier gab es zwei wesentliche Änderungen. Florian Grieger wurde einstimmig zum Nachfolger von Bernd Wucher als Geschäftsführer des Fördervereins gewählt. Bernd Wucher übernimmt das Amt des Schriftführers von Pascal Haffa. Pascal Haffa bleibt dem Team in beratender Funktion im Beirat erhalten.

Derzeit bietet die Eissportarena unter der Federführung des Fördervereins, die Eisdiscos, den Publikumslauf, sowie für das Eiskunstlauf und dem Eishockey des EVL mit knapp 400 aktiven Eissportlern zudem eine sportliche Heimat. Den zusätzlichen sozialen Mehrwert, kann man in der aktuellen Situation nicht hoch genug einschätzen.

Die einzelnen Funktionen beim Förderverein Eissportarena Lindau nach der Wahl: 1. Vorsitzender: Patrick Meier, 2. Vorsitzender: Christoph Cosalter; Geschäftsführer: Florian Grieger; Kassier: Matthias Vogel; Schriftführer: Bernd Wucher; Marketingbeauftragter: Andreas Bendel; Beiräte: Barbara Reiß, Pascal Haffa, Maximilian Knörle, Christoph Söll.