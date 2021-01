Eiskalte Aktion sorgt fürWärme für Kinder

Eine eiskalte Idee für warme Räume im BuKi-Haus: Mit einer Ice-BuKi-Challenge will der Bad Saulgauer Verein BuKi - Hilfe für Kinder in Osteuropa Spenden sammeln, damit Räume für Kinder in Cidreag in Rumänien beheizt werden und Familien kochen können. „Holz ist in Rumänien unheimlich teuer“, sagt Vereinsvorsitzender Stefan Zell. Deshalb versorgt BuKi auch einige Familien mit Holz. Sie können sich den Kauf des Brennmaterials nicht leisten. 1400 Euro kostet das den Verein im Jahr. Die Eis-Challenge könnte dieses Geld zusammenbringen, damit Kinder nicht frieren müssen.

In der Zeit von Freitag 29. Januar, bis Montag, 15. Februar, ist jeder eingeladen, eine Ice-Challenge zu absolvieren, von dieser ein Foto zu machen oder ein Video zu drehen, das Bildmaterial an BuKi zu schicken und das Kinderhilfsprojekt in Rumänien mit einer Spende zu unterstützen.

Mitmachen kann jeder. „Da gibt es viele Formen“, so Stefan Zell. Die harte Tour eines eiskalten Bades im eisigen See ist genauso möglich wie eine Schneeballschlacht mit den Kindern, Eiswürfel auf der Nase oder ein Aufenthalt in Badehose im Schnee. Es ist erwünscht, Freunde für die Eis-Challenge zu nominieren und natürlich sollte die Idee der Challenge geteilt werden, damit möglichst viele Freunde eisigen Vergnügens von der Ice-BuKi-Challenge erfahren.