Eisiger Auftakt – Aalen trainiert wieder

Ein eisiger Wind fegt über die Ostalb. Selbst Schnee mischt sich unter die Fußballer des VfR Aalen. „Ich war auch schon in Burghausen Trainer, das sehr nah an Österreich ist, von daher wird mich Schnee nicht erschüttern“, lässt der Aalener Cheftrainer wissen. Wichtig sei eben nur, dass die Plätze von den Verantwortlichen entsprechend geräumt seien. „Ich bin ein Freund davon draußen zu trainieren und da kann es auch noch so kalt sein“, schiebt Wolf nach. So schlimm war der Kälteeinbruch allerdings beim Trainingsauftakt der Aalener in 2022 nicht. An diesem Mittwoch hat Trainer Uwe Wolf seine Mannen wieder auf den Trainingsplatz gerufen. Mit der Einheit am Morgen ist der Verein nach dem Laktattest am Dienstag offiziell in die Vorbereitung auf die restliche Rückrunde in der Regionalliga Südwest gestartet.

„Gott sei Dank“, sagt Wolf und meint damit das Ende der kurzen Winterpause. Gemeinsam mit Co-Trainer Christian Demirtas und Torwarttrainer Tobias Linse brauchte er erwartungsgemäß keine Anlaufzeit. „Das Gewicht der Jungs stimmt“, stellt Wolf klar: „ Jetzt warten wir die Auswertung des Leistungstests ab.“ Spätestens am Donnerstag sollen die Daten vorliegen. Generell geht Wolf allerdings davon aus, dass seine Spieler in der kurzen Pause gerade im Grundlagen- und Ausdauerbereich wenig verloren haben. Und an den Bereichen und allen anderen werde man jetzt ohnehin wieder intensiv arbeiten. Gut zwei Stunden dauerte die erste Einheit auf dem Kunstrasen im Greut am Vormittag. Am Nachmittag wartete dann noch eine weitere Einheit im Kraftraum. „Wir haben von der Infrastruktur her einen sehr guten Kraftraum“, lobt Wolf die Gegebenheiten beim VfR.

Mit dabei waren zum Auftakt alle bekannten Gesichter aus 2021. Freilich ohne die Langzeitverletzten Daniel Bernhardt, Jonas Arcalean und Sascha Korb. Letzteren erwartet Wolf noch bis Mitte Januar zurück im Kreise der Mannschaft. „Bei Jonas und Daniel wird es noch länger dauern“, schiebt der Aalener Fußballlehrer nach. Die erste Einheit in 2022 war geprägt durch viel Arbeit mit dem Ball. „Es geht darum, wieder reinzukommen und sich an die Gegebenheiten auf dem Kunstrasen anzupassen“, erklärt Wolf.

In den ersten zwei Wochen stehen ohnehin erst einmal die Grundlagen im Fokus. „So haben wir die Spielformen ausgewählt.“ Sie sollen allesamt sehr laufintensiv sein. „Wir werden uns in den sechs Wochen akribisch auf unser erstes Spiel gegen die TSG Balingen vorbereiten.“ Schließlich sei der Fußball eben ein „laufintensives Spiel“. „Wenn du die Fitness nicht hast, dann kannst du taktisch überhaupt nicht darauf aufbauen.“ Nach einer nicht kompletten Trainingswoche wartet an diesem Sonntag bereits der erste Test auf den VfR Aalen. Gegner sind dann die Würzburger Kickers, die sich auf der eigenen Anlage unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem ehemaligen Zweitligisten von der Ostalb messen werden.

Der Drittligist um seinen Cheftrainer Danny Schwarz hat derweil nach der Weihnachtspause für einen Aufreger gesorgt und Angreifer Marvin Pourié aussortiert. Zudem darf sich ein ehemaliger VfR-Spieler auf ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein freuen, Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann. Neumann hatte das VfR-Trikot von 2014 bis 2017 getragen und spielte nach einer Herzmuskel-Erkrankung im Jahre 2015 mit einem eingesetzten Defibrillator. Nun also ist er Sport-Direktor beim Tabellen-19. (17 Punkte) der 3. Liga. Ein echter Gradmesser für den VfR zum Testspielauftakt also. „Ich bin immer dafür, dass Testspiele enge Spiele sind. Ein Spiel, in dem wir zehn oder elf Tore erzielen und hoch gewinnen, das bringt mir nichts“, sagt Wolf zu den Gründen für den ersten Test der Vorbereitung an diesem Sonntag gegen den Drittligisten. Trotz Klassenunterschied möchte sich der Coach da sicher nicht „abschlachten“ lassen. „Ich will auch Testspiele gewinnen“, sagt er mit Nachdruck. Allerdings gehe es ihm in den Vorbereitungsspielen natürlich auch um andere Dinge: „Ich will die Inhalte aus dem Training im Spiel umgesetzt sehen.“ Der Aalener Kader bestehend aus 28 Mann soll dabei in der Vorbereitung in den Spielen komplett zum Zuge kommen. „Wir werden die Spiele nutzen und zum Beispiel im Spiel gegen Neresheim eine junge Mannschaft ins Spiel schicken.“ Die solle sich dann eben gegen einen Landesligisten mal zeigen. „Dazu sind solche Testspiele eben da.“ Acht Testspiele hat der VfR Aalen vor sich, bevor es am 11. Februar in der heimischen Ostalb Arena (19 Uhr) gegen die TSG Balingen wieder um Punkte für den Tabellen-9. (30 Punkte) der Regionalliga geht.

„Ich bin ein Freund, der gerne, oft und viel spielt“, sagt Wolf und erklärt damit die Vielzahl an Testspielen in der Vorbereitung. Letztlich geht es ja auch darum bei einem Fußballverein, um Spiele und Punkte.