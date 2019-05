Eishockey-Team feiert Silber mit Lindsey Vonn

Von Schwäbische Zeitung

Einen speziellen Polizeieinsatz in der Nacht auf den 1. Mai hatten die Beamten in Gerstetten im Landkreis Heidenheim zu absolvieren. Aufgrund einer Verkehrsbehinderung rückte eine Streife in die Osterstraße aus, wie das Ulmer Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte.

Dort angekommen, blockierten zwei Traktoren die Straße. Doch dies hatte einen romantischen Hintergrund: Wie sich herausstellte, hatte ein 19-jähriger Mann gemeinsam mit mehreren Freunden seiner Angebeteten einen rund 15 Meter hohen Maibaum aufgestellt.