Eishockey-Regionalliga: Unklarheit über Ravensburg-Spiel

Zum Abschluss der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga Südwest hatte sich der EV Ravensburg auf den Primus 1. CfR Pforzheim gefreut. Beginn in der CHG-Arena wäre am Freitag um 20 Uhr gewesen – daraus wird nun wohl aber nichts. „Pforzheim hat heute Vormittag einseitig das Spiel abgesagt, da es Corona-Fälle gebe und keine spielfähige Mannschaft gestellt werden könne“, teilte der EVR-Vorsitzende Winfried Leiprecht am Donnerstag schriftlich mit.

Noch ist die Absage nicht fix. Der EVR hat den Eissportverband Baden-Württemberg gebeten, die Begründung zu überprüfen. Über den Stand werde der Verein auf seiner Homepage sowie über Facebook und Instagram kurzfristig informieren.