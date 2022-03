Eishockey-Profi Sturm wechselt von Minnesota nach Colorado

Eishockey-Profi Nico Sturm wechselt innerhalb der NHL von den Minnesota Wild zu Colorado Avalanche. Wie der Club aus Denver mitteilte, kommt der 26-jährige Augsburger im Austausch für Tyson Jost nach Colorado.

„Ich freue mich einfach auf die neue Aufgabe, der Mannschaft in Colorado zu helfen, einen Stanley Cup zu gewinnen“, sagte Sturm der Deutschen Presse-Agentur. „Über alles andere mache ich mir nach der Saison Gedanken.“ Sein neues Team zählt als souveräner Spitzenreiter der Central-Division in der National Hockey League zu den Titelkandidaten. Der Vertrag des Augsburgers läuft nach der Saison aus, er kann dann mit jedem Team verhandeln.

Sturm spielte zweieinhalb Jahre in Minnesota und brachte es in dieser Zeit auf 111 Einsätze in der stärksten Eishockey-Liga der Welt. In der laufenden Saison kommt er bislang auf 17 Punkte (neun Tore, acht Vorlagen) in 53 Spielen.

