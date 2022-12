„Eiserne Hochzeit“ mit der ganzen Löwen-Familie

„Wenn das bloß gut geht“, hatte damals im Jahr 1957 mancher Hochberger Bürger gedacht, als der junge Landwirt Josef Löw seine junge Braut Christel, Verkäuferin beim Modegeschäft Adolf Frech in Saulgau, dazu noch Flüchtlingsmädle, in Ravensburg zum Traualtar führte. Und heute, nach 65 gemeinsamen Ehejahren, kann man feststellen: Über all die Jahre haben die beiden in Harmonie gemeinsam ihr Familienleben gelebt.

Mit knapp sieben Jahren verlor Josef seinen Vater und seine kränkliche Mutter konnte sich nicht voll in den landwirtschaftlichen Betrieb einbringen, so dass der Bub schon vor seinem 16. Geburtstag auf dem Acker und im Stall voll seinen Mann stehen musste, und auch für die anfallenden Arbeiten zuständig war. Da er frühzeitig erkannte, dass seine kleine Landwirtschaft eine ganze Familie wohl kaum ernähren könnte, setzte er zusätzlich seine besondere Fähigkeit als Kaufmann ein. So mancher Sack Kartoffel wurde auf dem Markt in Lindenberg verkauft oder mit dem „Opel Blitz“ ausgefahren im Allgäu und dabei gleich in die Keller getragen.

Während all den Jahren hielt ihm seine Christel den Rücken frei und sie hatte genug Arbeit in Haus und Hof, zumal dem jungen Paar im Laufe der Zeit drei Söhne und drei Töchter geboren wurden. 15 Jahre lang waren die Löws noch oben drein auch die Wirtsleute im Sportheim Hochberg. Es waren arbeitsreiche Jahre und von einer 40-Stunden Arbeitswoche konnten beide nur träumen.

Trotz aller Arbeit hatten Josef Löw und seine Frau Christel immer am Leben im Dorf und in der Umgebung aktiv teilgenommen und sich auch ehrenamtlich eingebracht. Es fing schon in der Jugend an, als Josef mit seinem Akkordeon bei den verschiedenen Gelegenheiten aufspielte. Zehn Jahre lang war er aktiver Musiker beim Akkordeonorchester Sedelmayer in Aulendorf. Zehn Jahre sang er im Männerchor des SV-Hochberg. Im Kirchenchor sangen am Anfang ihrer Ehe beide Eheleute, der Josef dann 60 weitere Jahre.

Ehrenamtlich war der Josef auch voll im Einsatz: 39 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hochberg, 17 Jahre Vorstand des Sportverein Hochberg, 23 Jahre in der Vorstandschaft beziehungsweise stellvertretender Vorstand. 15 Jahre war er im Ortschaftsrat Hochberg, davon zehn Jahre im Gemeinderat Bad Saulgau als Vertreter der Ortschaften Hochberg und Lampertsweiler. Wen wundert es, dass man den „Löwa Sepp“ mit seinem „Fendt“ in ganz Oberschwaben bis über das Allgäu hinaus kennt.

Und so hatten dann Christel und Josef Löw am Samstag, genau am 65. Hochzeitstag, die gesamte Löwensippe ins Sportheim Hochberg eingeladen zur „Eisernen Hochzeit“. Über die Jahre ist die Nachkommenschaft der beiden Jahr für Jahr angewachsen auf heute sechs Kinder, zehn Enkel und fünf Urenkelkinder. Mit den jeweiligen Ehe- / Lebenspartnern und Partnerinnen war für volles Haus im Sportheim gesorgt.

Aufgelockert durch Einlagen in Form von Gedichten der Kinder und Enkel, dem exzellenten Vortrag von Thomas auf seinem Instrument Marimba, wurde auch die musikalische Begleitung des Festes durch die beiden Profimusikanten Rudi aus Wangen auf seinem Akkordeon und Martin aus Hindelang mit Gitarre begeistert von den Festgästen aufgenommen. Und von den fetzigen Rhythmen der Musikanten erfasst, legte sogar das Jubelpaar noch ein Tänzchen aufs Parkett.

Und nach dem Fest am späten Abend befragt, sagte Josef Löw, er sei sehr zufrieden, dass es dem „eisernen“ Jubelpaar ein Leben lang gelungen sei, die gesamte Familie ohne Familienstreit in Frieden zusammen zu halten und beide seien mächtig stolz auf ihre Großfamilie Löw.