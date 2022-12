Eisenbahnillusionen auf der Baar

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand die Gemeinde Schura gleich zweimal im Fokus der württembergischen Staatsbahn als Standort für einen zukünftigen Bahnhof für den Personen- und Güterverkehr.

Zuerst im Jahr 1914, noch vor Beginn des Ersten Weltkrieges, als beschlossen wurde, die elektrifizierte Eisenbahn von Trossingen Ort (heute Stadtbahnhof) über Weigheim mit einem Haltepunkt, über Schura mit Bahnhof im Gewann Gehren bis zum ebenso geplanten Eisenbahnknoten Durchhausen durchzuziehen. Dort sollte die Nebenbahn auf die von Tuttlingen nach Schwenningen geplante Eisenbahnlinie stoßen.

Wenige Jahre zuvor hatte das Ingenieurbüro Raisch aus Mannheim im Auftrag der Gemeinde Trossingen bereits Pläne für eine Streckenführung von Trossingen über Schura und weiteren Gemeinden bis nach Spaichingen entworfen. Diese stießen jedoch auf heftigen Protest, weshalb die Trossinger Auftraggeber von dem Vorhaben schließlich Abstand nahmen. Die dritte Chance zum Bau eines Bahnhofes in Schura ergab sich im Jahr 1922, als die Eisenbahndirektion Stuttgart die alten Pläne von 1914 wieder aufgriff und weiterentwickelte. Nach den neuesten Plänen der Eisenbahndirektion vom 5. Mai 1922 sollte eine Bahnlinie von Trossingen über Weigheim, Schura, Tuningen, Sunthausen und weiteren Stationen bis nach Geisingen gebaut werden. Ab Geisingen war die Weiterführung durch das Bibertal bis nach Waldshut und von dort in die Schweiz vorgesehen. Schura sollte später sogar als neuer Knotenbahnhof ausgebaut werden.

Allerdings sah die neuerliche Streckenführung in Schura im Vergleich zur ersten Variante aus dem Jahr 1914 auch einige Abweichungen vor. Im Originaltext der im Rathaus Schura vorliegenden Unterlagen aus dem Jahr 1922 äußerten sich die Bahningenieure wie folgt: „Es wurde demnach die Führung der Trasse so gewählt, dass dieselbe sich zunächst an das der Eisenbahndirektion Stuttgart schon ausgearbeitete Projekt Trosssingen-Durchhausen bis nach Schura anpasst, dort die Trasse verlässt und in einem Bogen von 400 Meter Radius nach Südwesten Richtung Tuningen abzweigt..“. Im Weiteren wird in der Planbeschreibung die Trassenführung sowie der Standort des zukünftigen Bahnhofes von Schura ganz konkret beschrieben. Entgegen der ersten Planung (1914), wonach der Bahnhof Schura im Gewann Gehren angesiedelt werden sollte, sah die neuerliche Planung vor, diesen im Gewann Wetteäcker anzulegen. Grund hierfür war, dass für die weitere Trasse Richtung Westen, nach Tuningen, ab dem ursprünglich vorgesehenen Bahnhof in Gehren die Schienen durch das Moorgebiet hätten verlegt werden müssen, was technisch völlig unmöglich war. Die neue Planung sah nun vor, den Bahnhof weiter nach Süden ins Gewann Wetteäcker zu verlegen. Vom neu geplanten Bahnhof aus sollte die Trasse dann zunächst das Gewann Rämlisbühl durchschneiden, die heutige Lange Straße, in Höhe der Einmündung Irlebahnweg überqueren, danach in das Gewann Lindenländer eintreten und von dort im Verlauf einer Kurve nach Westen abdrehen. Noch vor der Gemarkungsgrenze zu Durchhausen hätte die Linie die Straße Schura-Durchhausen überquert und den Waldteil „Neuen Wald“ durchzogen. Ab Bahnkilometer 9,3 und zugleich Gemarkungsgrenze sollte die Bahn weiter über den Waldteil „Hübsches Hölzle“ und „Eichwald“ nach Tuningen geführt werden, wobei der höchste Punkt mit 766,6 Metern mit einen tiefen Einschnitt in das Gelände umgangen werden sollte.

Die neue Bahnlinie von Trossingen Staatsbahnhof bis zum Bahnhof Schura in Wetteäcker (Höhe, 727 Meter) hätte exakt sieben Kilometer und 984 Meter betragen. Für den Fall, dass die frühere bereits beschlossene Bahnlinie Trossingen-Weigheim-Schura-Durchhausen-Tuttlingen aus dem Jahr 1914 zu einem späteren Zeitpunkt doch noch realisiert werden sollte, wäre der Bahnhof Schura als Knotenbahnhof für beide Strecken weiter ausgebaut worden. Beide Trassen wären zunächst bis zum Gewann Lindenländer (südöstlich von Schura) dieselbe geblieben. Ab dort hätten sich die Linie nach Tuttlingen über Durchhausen sowie die Richtung Geisingen über Tuningen getrennt.

Pläne aus denen hervorgeht, wie der Bahnhof Schura ausgesehen hätte, konnten im Rathaus nicht aufgefunden werden. Vielmehr jedoch ein Hinweis, wonach man sich beim Bau des Bahnhofes an die Pläne aus dem Jahr 1914 halten wollte. Einzige Änderung wäre der Einbau eines Ausweichgleises gewesen. Dennoch lässt sich das Aussehen des geplanten Bahnhofes Schura gut rekonstruieren, denn zur damaligen Zeit wurden alle Bahnhöfe auf den Nebenbahnen nach demselben Muster als Einheitsbahnhof der württembergischen Staatsbahn gebaut.

Für die Gemeinde Schura war das geplante Vorhaben zum wiederholten Male höchst aufregend und interessant, wie schon rund zehn Jahre zuvor, als es um den Bau der (nicht realisierten) Bahnlinie Trossingen-Schura Durchhausen, mit Anschlüssen nach Tuttlingen und Schwenningen ging. Nachdem die neuerlichen Planungen vom „Komitee der Ostbaar und des Bibertales“ weiter gediehen waren, fand am 22. Januar 1924 in Sunthausen das erste Zusammentreffen aller Schultheißen (Bürgermeister) statt, auf deren Gemarkung die Strecke führen sollte. Die Sitzung wurde von Schultheiß Haller aus Trossingen geleitet. In der Sitzung wurden neben dem Streckenverlauf auch sogleich die errechneten Kosten vorgestellt. Für den Bau der Strecke von Trossingen bis nach Geisingen wurden insgesamt drei Millionen Reichsmark veranschlagt. Jede an der Bahn liegende Gemeinde sollte dabei einen Zuschuss aufbringen. Für die Gemeinde Schura lag dessen Anteil bei 60.000 Reichsmark. Nach dieser Ausschusssitzung fanden in Schura sogleich zwei aufeinanderfolgende Gemeinderatssitzungen statt, und zwar am 6. und 14. Februar 1924. Hierbei wurden den Gemeinderäten alle Pläne vorgestellt. Da die Gemeinderäte dem Projekt sehr positiv gegenüberstanden, beschlossen sie umgehend in Schura eine Bürgerversammlung einzuberufen. Diese fand bereits vier Tage später, am 18. Februar 1924, im Schulsaal, Oberklasse, statt. Insgesamt hatten sich hierzu 55 Bürger eingefunden. Nachdem Schultheiß Christian Kohler die Bürgerschaft informiert hatte und in der daran anschließenden Aussprache kein Gegenwind erkennbar war, verabschiedete die Bürgerschaft auf Vorschlag des Schultheißen eine Resolution. In dieser brachten die Bürger zum Ausdruck, dass sie im Bau der Eisenbahnlinie einen großen Vorteil und Nutzen für die Gemeinde sehen, weshalb sie den Gemeinderat auffordern, mit dem Ausschuss weitere Verhandlungen zu führen, sowie die erforderlichen finanziellen Mittel und Flächen zum Bau der Eisenbahn zu bewilligen.

Wenn auch die Euphorie zum Bau der Eisenbahn zunächst in allen Bereichen ungebremst war, kam es dennoch wieder mal anders, denn die Ostbaar-Bibertal-Bahn mitsamt dem „schönen“ Bahnhof von Schura wurde ebenso wenig gebaut, wie alle anderen ausgedachten Strecken zuvor. So landeten auch diese Pläne am Ende in den Schubladen der Behörden, beziehungsweise in Schura auf dem Dachboden des Rathauses. Weshalb auch dieser Bau einer Eisenbahn durch Schura verworfen wurde, ist nicht bekannt. Im Archiv von Schura finden sich diesbezüglich keine Unterlagen. Einzig ein Kommentar des damaligen Landrats beim Oberamt Tuttlingen, der schon sehr früh die Finanzierbarkeit der geplanten Vorhaben in Zweifel gezogen hatte, lässt darauf schließen, dass die Umsetzung der Pläne wohl an den Kosten scheiterte.