Eisbären Berlin in Quarantäne: Spiel in München abgesagt

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin kann am Dienstagabend nicht wie geplant beim EHC Red Bull München antreten.

Beim Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seien weitere Covid-Fälle aufgetreten, woraufhin das zuständige Gesundheitsamt die Team-Quarantäne verlängert habe, teilte der Club mit.

Eine Absage der Auswärtsspiele gegen die Adler Mannheim am kommenden Freitag und bei den Schwenninger Wild Wings am Sonntag stehe „nach derzeitigem Stand nicht im Raum“, heißt es in einem Statement des Vereins.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-419913/2