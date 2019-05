Eis-Paar Savchenko/Massot mit gutem Abschlusstraining

Die Medaillen-Kandidaten Aljona Savchenko und Bruno Massot gehen nach einem gelungenen Abschlusstraining mit Optimismus in den olympischen Paarlauf-Wettbewerb am Mittwoch (02.00 Uhr/10.00 Uhr MEZ) in Pyeongchang.

„Ich bin recht zufrieden mit dem Training, alles hat geklappt“, sagte Trainer Alexander König der Deutschen Presse-Agentur in der Gangneung Eisarena. Die Erkältung der 34 Jahre alten Savchenko habe sich deutlich gebessert.

„Wir freuen uns auf den Wettkampf“, sagte der gebürtige Franzose Massot: „Wir wollen besser sein als beim Grand-Prix-Finale, uns selbst schlagen.“ Beim Sieg im Dezember in Japan hatten die WM-Zweiten einen Weltrekord von 157,25 Punkten in der Kür aufgestellt und die Weltmeister Sui Wenjing/Han Cong aus China bezwungen.

