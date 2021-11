Einwohner im Kreis werden 2022 gezählt

Wie viele Menschen leben im Kreis Sigmaringen? Und wie leben Sie? Wie viele leben allein und wie viele mit den Großeltern unter einem Dach? Um Antworten auf diese und weitere Fragen zu erhalten, wird im kommenden Jahr vom Bundesamt für Statistik deutschlandweit ein Zensus, also eine Volkszählung, gemacht. Das geht aus einer Pressemeldung hervor.

2011 fand eine Volkszählung statt. Auf Grundlage dieser Auswertungen werden statistische Zahlen, wie etwa die Einwohnerzahl des Kreises, hochgerechnet. Damit diese Hochrechnungen möglichst genau sind, sollte alle zehn Jahre eine neue Zählung gemacht werden. Durch die Pandemie wurde der Zensus jedoch auf 2022 verschoben.

Im Landratsamt Sigmaringen laufen die ersten Vorbereitungen bereits. Thomas Ender, der die Erhebungsstelle leitet, die nun ihren Betrieb aufnahm, informiert über den Ablauf. In der Zeit vom 16. Mai bis Ende Juli 2022 werden zufällig vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden ausgewählte Menschen im Kreis Sigmaringen von sogenannten Erhebungsbeauftragten befragt.

Zudem werden Wohnungen und Gebäude in Deutschland erhoben und gezählt. Hierzu werden alle Immobilieneigentümer zentral vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden angeschrieben und aufgefordert, an der verpflichtenden Befragung teilzunehmen und die Daten online abzugeben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Abgefragt werden neben allgemeinen Angaben auch Fragen zur Ausbildung, zum Beruf und weiterer soziodemographischer Merkmale. Die Ergebnisse liefern Daten zur Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Menschen und zeigen auf, wie sie leben. Nach Abschluss der Befragung und Veröffentlichung der Ergebnisse werden alle erhobenen Daten gelöscht. Die Teilnahme ist gesetzlich vorgeschrieben und kann nicht abgelehnt werden, informiert das Landratsamt.