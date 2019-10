Denkingen (sz) - Im Genehmigungsverfahren zur Errichtung von vier Windenergieanlagen in Denkingen findet am Montag, 14. Oktober, ab 9 Uhr in der Andelsbach-Halle in Denkingen der im Verfahren erforderliche Erörterungstermin statt, teilt der Landkreis mit.

Die ABO Wind AG beantragte eine freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfung und damit ein förmlichen Verfahrens nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.

Nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen wurde das Vorhaben öffentlich bekannt gemacht, die Unterlagen zur Einsicht ausgelegt sowie die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb einer gesetzlich vorgegebenen Frist Einwendungen gegen das Vorhaben vorzutragen.

Der nun stattfindende Termin dient der Erörterung der fristgerecht eingegangenen Einwendungen. Die Veranstaltung ist für jedermann zugänglich ist, räumt jedoch nur den Einwendern ein Rederecht ein.

Die Tagesordnung ist auf der Landkreishomepage unter www.landkreis-sigmaringen.de/de/Aktuell/Ausschreibungen-Bekanntmachungen einsehbar.

Pfullendorf (sz) - Ein musikalisch-literarisches Irlanderlebnis mit Liedern, Geschichten und Gedichten bieten Klaus Zeh und Adeline Lahinch im Rahmen der Oktoberveranstaltungen der Stadtbücherei am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Steinscheuer. Das Büchereiteam bietet zudem unter dem Titel „Trinity“ irischen Kilkenny und Kulinarisches von der grünen Insel an. Beim Basteln sind Kinder am Freitag, 11. Oktober, willkommen, wenn Mitarbeiterin Karin Gommeringer um 15 und um 16.30 Uhr jeweils eine Bastelstunde anbietet.

Am 18. Oktober wird Vorlesepate Uli Leibbrand um 15 Uhr seine „Entdecker-Werkstatt“ eröffnen. Mit dem Titel „Unter meinen Füßen“ untersuchen die Teilnehmer den Boden und begeben sich auf eine Reise durch die Erdschichten bis zum Erdmittelpunkt.