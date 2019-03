Von Deutsche Presse-Agentur

Viele TV-Zuschauer haben sich nach der Live-Ausstrahlung der „Tagesschau“ Sorgen um Nachrichtensprecher Jan Hofer gemacht. Hofer wirkte am Ende der 20-Uhr-Sendung am Donnerstagabend angeschlagen und stützte sich auf den Studiotisch. Erst am späten Abend gab er auf Twitter Entwarnung.

Die „Tagesschau“ endete die Sendung ohne Verabschiedung. „Am Ende der "Tagesschau" wurde es Jan Hofer schlecht, sodass er die Schlussmoderation nicht wie geplant lesen konnte.