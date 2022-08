Einstellungsberater der Polizei auf Sommertour im Zollernalbkreis

Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen sind auf Sommertour im Zollernalbkreis. mit Slogans wie„Wir suchen Dich für eine Karriere als Teamplayerin oder Teamplayer bei der Polizei!“ oder „Du suchst einen abwechslungsreichen Job bei dem du viel mit Menschen zu tun hast? Du wünschst dir einen zukunftsorientierten Arbeitgeber mit attraktiver Bezahlung und flexibler Arbeitszeit und hast außerdem einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn? Du bist an einer Karriere bei der Polizei interessiert? Dann bist du bei uns genau richtig“, sprechen sie junge Menschen an. Die Polizei bietet eine 30-monatige Ausbildung im mittleren Dienst zur Polizeiobermeisterin/zum Polizeiobermeister oder ein Bachelorstudium als direkten Einstieg in den gehobenen Dienst als Polizeikommissarin/Polizeikommissar oder Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer an mehr Informationen interessiert ist, kann ohne Anmeldung bei der Polizei vorbei und mehr über die polizeiliche Ausbildung, das duale Studium, den Bewerbungsprozess oder über das Auswahlverfahren der Landespolizei Baden-Württemberg erfahren. Die Berater sind an folgenden Terminen im Zollernalbkreis unterwegs: Dienstag, 30. August, Albstadt-Ebingen, Bürgerturm; Donnerstag, 1. September, Burladingen, Rathausplatz; Dienstag, 6. September, Balingen, Rathausplatz, und Donnerstag, 8. September,Hechingen, Obertorplatz. Anzutreffen sind die Einstellungsberater der Polizei auf den genannten Plätzen an den jeweiligen Tagen jeweils von 15 bis 18 Uhr.