Einschränkungen im Busverkehr während der Ferien

Der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund weist auf die Einschränkungen im Busverkehr während der bevorstehenden Weihnachtsferien hin. Zu beachten sind die coronabedingt unterschiedlichen Ferienzeiträume in Baden-Württemberg und Bayern, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Inhaber von Schülermonatskarten und Junior-Tickets können während der Ferienzeit netzweit fahren, und eCard-Kunden sind vom 24. bis 27. Dezember gratis unterwegs.

Die Verkehrsunternehmen im Bodo stellen ab dem ersten Weihnachtsferientag auf den sogenannten Ferienfahrplan um. Das bedeutet, dass die im Fahrplan mit „S“ gekennzeichneten Kurse nicht verkehren. Aufgrund der unterschiedlichen Ferienzeiträume in Baden-Württemberg und Bayern gilt für das Bodo-Gebiet folgende Regelung:

In den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg beginnen die Schulferien am Mittwoch, 23. Dezember, und enden am Sonntag, 9. Januar. Im bayerischen Landkreis Lindau ist der erste Ferientag bereits am Montag, 21. Dezember. Ferienende in Bayern ist ebenfalls am 9. Januar.

Im Regionalverkehr stellt das Omnibusunternehmen Regionalbus Augsburg, kurz RBA, dennoch erst ab 23. Dezember auf den Ferienfahrplan um. So kommen Schülerinnen und Schüler wie gewohnt zu den Schulstandorten in Wangen und Isny. Die RBA-Kurse auf Linien mit dreistelligen Liniennummern (Schülerverkehr im Binnenverkehr Landkreis Lindau) entfallen.

Wegen der RBA-einheitlichen Verkehrstageeinstellung „Ferien“ im gesamten RBA-Bereich werden in der elektronischen Fahrplanauskunft die Linien im Landkreis Lindau am 21. und 22. Dezember nicht korrekt beauskunftet. Im Stadtbus Lindau gilt ab dem 21. Dezember der Ferienfahrplan. Aufgrund der dynamischen Informationslage muss laut Mitteilung von Bodo mit kurzfristigen Änderungen der Ferienzeiträume gerechnet werden. Fahrgäste werden gebeten, hierfür die Mitteilungen in den Medien zu beachten.

An Weihnachten gibt ein besonderes Angebot von Bodo: Zwischen Donnerstag, 24. Dezember, und Sonntag, 27. Dezember, fahren eCard-Inhaber kostenlos im gesamten Verbundgebiet der drei Landkreise Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg. Auch für die Gratis-Fahrten gilt es jedoch ganz normal ein- und auszuchecken, um eine gültige Fahrberechtigung zu haben.

Ein Tipp für Inhaber von Schülermonatskarten und Junior-Tickets: Laut „Freizeitregelung“ ist die Schülermonatskarte während der Weihnachtsferien ganztägig im gesamten Bodo-Verbundgebiet in Bus und Bahn gültig, außer im DB-Fernverkehr IC/EC. Auch das Junior-Ticket, das beliebte Freizeitticket für alle unter 21 Jahren, ist im Ferienzeitraum ganztägig und verbundweit gültig. Schülerausweis oder Altersnachweis sind dabei stets mitzuführen.