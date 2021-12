Einsatz für mehr Wohnraum im Dorf

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Arbeitskreises für Wirtschaft hat der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel (beide CDU) kürzlich das Gespräch mit dem Bürgermeister von Hausen am Bussen und Unterwachingen, Hans Rieger, gesucht. Im Zentrum des Austauschs standen die Themen Wohnraum und Förderprogramm „Entwicklung Ländlicher Raum“.

„Das ist eine meiner schönsten Aufgaben als Landtagsabgeordneter: der Austausch mit den Rathauschefs meines Wahlkreises. Es macht große Freude, gemeinsame Ideen und Pläne für die Zukunft unserer Kommunen und vor allem für die Menschen im Alb-Donau-Kreis zu entwickeln“, so der Landtagsabgeordnete des Alb-Donau-Kreises Manuel Hagel bei seinem Besuch. Hagel kam in Begleitung des Landtagsabgeordneten Winfried Mack, der bei der CDU-Fraktion als Vorsitzender des Arbeitskreises für Wirtschaft tätig ist.

Auf der Tagesordnung standen beim Gespräch zwischen Bürgermeister Rieger, Manuel Hagel und Winfried Mack vor allem die Themen Wohnraum und das Förderprogramm „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ des Ministeriums für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Nachfrage nach Wohnraum ist hoch

Die Schaffung von Wohnraum sei aktuell eine der wichtigsten Aufgaben, denn die Nachfrage ist hoch. „Ich bin ein Verfechter der Innenentwicklung. Es kann nicht nur darum gehen, neue Baugebiete zu erschließen, wenn auch im Innenbereich Grundstücke nutzbar gemacht werden können“, macht Bürgermeister Rieger klar.

Sowohl Rieger als auch Hagel sagen deutlich, dass Innenentwicklung vor Außenentwicklung steht. Unbebaute oder gar brachliegende Grundstücke in der Ortsmitte müssen erschlossen werden. „So können grüne Flächen in den Außenbereichen geschont und Ortskerne durch Schaffung von Wohnraum belebt werden“, betonen Rieger und Hagel.

Immer wieder gibt es hierbei Hürden, insbesondere das Immissionsrecht führt dazu, dass nicht gebaut werden kann. Dies führt bei vielen Betroffenen zu Enttäuschungen. Der Landtagsabgeordnete Hagel ist sich dessen bewusst und verspricht, sich für eine Verbesserung der Situation einzusetzen: „Wir sind an diesem wichtigen Thema dran: Die Landesbauordnung wird einer Änderung unterzogen, um die Schaffung von Wohnraum zu erleichtern.“

Weitere Möglichkeiten, Wohnungen zu schaffen

Ein weiteres wichtiges Thema, das bei dem Austausch von Hagel und Rieger auf der Tagesordnung stand, waren die ELR-Projekte der Gemeinde von Bürgermeister Rieger. Die Gemeinde hat auch dieses Jahr wieder Förderung für Projekte beantragt, die zum Ziel haben, Wohnraum zu schaffen.

„Ich schätze die Zusammenarbeit mir Hans Rieger sehr und bereits in der Vergangenheit konnten wir durch diese vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit viel für die Menschen in unserer Heimat erreichen. Ich freue mich sehr auf weitere gemeinsame Projekte und es ist mir sehr wichtig, dass Bürgermeister Rieger weiß, dass ich ihn und die Bürgerinnen und Bürger seiner Gemeinden immer unterstützen werde“, so Hagel.