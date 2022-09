Einsatz für die Natur

Donnstetten (sz) - Die jährliche Pflege des Donnstetter Feuchtgebiets „Zehntenwiesen“ steht an, kündigt der NABU an. Das Gebiet sei eines der seltenen Feuchtbiotope auf der Schwäbischen Alb. Es biete Rückzugsraum für viele Amphibien, Insekten und Vögel und müsse jährlich gepflegt werden, damit es nicht verbuscht und überwuchert wird und die Artenvielfalt erhalten bleibt.

Die diesjährige Pflegemaßnahme hat der NABU Römerstein für Freitag und Samstag, 7. und 8. Oktober, geplant. Am Freitag wird um den Teich herum gemäht, unerwünschter Aufwuchs zurückgeschnitten und Bäume und Sträucher ausgelichtet. Am Samstag wird das Mäh- und Schnittgut zusammengerecht und abgefahren.

Der NABU würde sich an beiden Tagen über Helfer freuen, die mithelfen, dieses Stück Natur zu erhalten. Anschließend gibt es ein kräftiges Vesper. Los geht es an beiden Tagen jeweils um 9 Uhr. Die Anfahrt erfolgt in Donnstetten Richtung Sportplatz, dann rechts in die Straße „Zehntenwiesen“. Etwa 200 Meter nach Ortsende ist das Biotop.