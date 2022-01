„Einmal Schneewittchen, bitte“ als Figurentheater

Das Berliner Theater Zitadelle/Theater Anna Rampe ist Ende Januar mit zwei seiner Figurentheaterinszenierungen für Kinder zu Gast im Kiesel im k42. Während „Bei Vollmond spricht man nicht“ (27.Januar) ausverkauft ist, gibt es für die Vorstellung „Einmal Schneewittchen bitte“ für Kinder ab vier Jahren am Samstag, 29. Januar, um 11 Uhr noch Karten. Für erwachsene Begleitpersonen gilt die 2G-Plus-Regel für den Veranstaltungsbesuch.

Zum Stück heißt es in einer Pressemeldung: Man nehme einen schönen Prinzen, ein einsames Mädchen, sieben verzückte, verrückte Zwerge, eine böse Stiefmutter, ein bisschen Magie, eine Menge Neid, eine große Portion Freundschaft, einen vergifteten Apfel und ein Happy End. So in etwa müsste das Rezept für „Einmal Schneewittchen, bitte“ aussehen, das in der Märchenapotheke Pacco & Co. von einem warmherzigen Hund und seiner stürmischen Assistentin zusammengestellt wird. Die Puppenspielerin Anna Fregin interpretiert das bekannte Märchen neu und präsentiert es voller Humor und mit vielen Überraschungen. Das Stück dauert zirka 50 Minuten. Karten zu vier Euro gibt es im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 28 84 44, ticket@gzh.de.