Einmal mit Profis aus Stuttgart

Einmal mit Profis - das sind Mike Ritter am Mikrofon, Daniel Böhm und Maxi Hengstmann an den Gitarren, Fred Schneider am Bass und Viktor Hoffmann am Schlagzeug. Vor vier Jahren probierte die Band noch viel aus, nutzte die Proben vor allem zum Biertrinken. „Irgendwann haben wir gemerkt, dass hinter den verkorksten Charakteren ganz gute Musiker stecken“, erklärt Mike. Mittlerweile tritt die Band immer wieder vor 1000 Zuschauern auf, beim SPH-Bandcontest ergatterten sie den zweiten Platz. „Wir spielen eigentlich alles, was die Leute zum Tanzen bringt“, sagt Daniel. Die Fünf sind stolz auf die wilden Partys bei ihren Konzerten, ihre Bühnen-Performance nennen sie extrovertiert. „Wir nehmen uns nicht zu ernst aber sind musikalisch gar nicht so verkehrt.“