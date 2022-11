Einladung zum Adventsmarkt in Hausen ob Verena 26. November

Nachdem unser traditioneller Adventsmarkt in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt ausfallen musste, wird es in diesem Jahr weider einen Adventsmarkt unterhalb der Stephanuskirche im Bereich der Kirchstraße geben. Er findet am Samstag, 26. November, ab 16 Uhr statt.

Wie gewohnt werden die Marktstände aufgebaut und auch wieder etliche Anwohner werden ihre Garagen und Scheunen zur Verfügung stellen, um dem Markt ein besonderes Ambiente zu geben, heißt es in der Ankündigung. Der Adventsmarkt selber wird um 16 Uhr feierlich durch musikalische und gesangliche Darbietungen und einem Willkommensgruß durch Bürgermeister Jochen Arno eröffnet. Auch der Nikolaus wird dem Markt wieder einen Besuch abstatten und ein Geschenk für die kleinen Besucher parat halten. Die Besucher werden gebeten, für Punsch und Glühwein ihre eigenen Becher mitbringen. Ebenso wird es in diesem Jahr auch wieder den Kartenvorverkauf der Theatergruppe geben.Parkplätze sind in ausreichendem Maße vorhanden, wobei die entsprechenden Ausschilderungen beachtet werden sollen.