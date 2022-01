Einkaufen vor Ort mit der Bürgerkarte stärkt Vereine und Einzelhandel

Mit der Bürgerkarte geht es auch im neuen Jahr weiter. Die Stadt Ravensburg stockt den Sonderfonds, den die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg zu Beginn der Corona-Pandemie aufgelegt hat, einmalig mit 1500 Euro auf, was dem ganzen Verbreitungsgebiet zugute komme. Dies teilt das Bürgerprojekt mit. Die Förderguthaben für die gesamte Region Bodensee-Oberschwaben werden damit weiterhin verdoppelt.

Zahlreiche Geschäfte, Dienstleister und Förderprojekte in der Region profitieren vom lokalen Einkauf mit der Bürgerkarte, schreibt die Initiative in der Mitteilung weiter. In teilnehmenden Geschäften können die Kunden selbst ein Förderprojekt auswählen, das vom Händler als Dankeschön für den lokalen Einkauf unterstützt wird. Der Händler erfasst die Vereine und Projekte über eine Fördernummer auf der Bürgerkarte. Dadurch kommen Vereine und Bürgerprojekte zu Einnahmen. Gleichzeitig werde der lokale Einzelhandel gestärkt.

Die Bürgerkarte sei zudem ein einfaches und wirkungsvolles Werkzeug, um aktiv den Klimaschutz zu fördern. Kurze Transportwege, regionale Kooperationen und ein solidarisches Miteinander würden genauso gefördert, wie das Bewusstsein für regionale Wirtschaftskreisläufe.

Teilnehmende Geschäfte in Friedrichshafen sind z. B.: die Buchhandlung Fiederer, der Unverpacktladen Tante Emma’s Bruder, das Hotel Maier in Fischbach, die Soma-Tofurei, der Kinder-Second-Hand-Laden Rosarot, der Bioladen & Bistro Greenbox, das „Bistro v2o“, der Schreibwarenladen Gut, das Büro Böhm, die podologische Praxis Fußpflege Müller, der Bioland Hofladen Schätzlesruh, Cheeky monkey & friends/conscious family lifestyle, der Bioladen Naturkost Lebensquelle in Fischbach, „Das mut – Kostbares aus nah und fern“ sowie der Fischkönig.

Die Bürgerkarte wurde vom Verein „Bürger-Vermögen-Viel“ ins Leben gerufen. Die Karte funktioniert anonym und erfordert keine persönlichen Daten. Das Nachhaltigkeitsnetzwerk „Wir und jetzt e.V.“ hat die Bürgerkarte in der Region Bodensee-Oberschwaben im Jahr 2017 als Träger aufgebaut. In der Region akzeptieren derzeit über 40 Anbieter die Bürgerkarte und knapp 90 Förderprojekte sind angemeldet.