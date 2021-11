Abends einkaufen unter vorweihnachtlichem Lichterglanz

Zum Auftakt des ersten Adventwochenendes verlängern über 40 Geschäfte in Friedrichshafen bis 20 Uhr. Die Ladeneingänge dieser Geschäfte werden zwischen 16 und 20 Uhr extra mit Licht angeleuchtet, teilt die Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH mit. So ist auf den ersten Blick erkennbar, welches Geschäft an diesem Abend länger offen ist. Zusammen mit der Weihnachtsbeleuchtung ergibt sich so eine stimmungsvolle Atmosphäre. Auch wenn der Häfler Weihnachtsmarkt abgesagt ist, können sich die Innenstadtbesucher so über einen gemütlichen und entspannten Shoppingabend freuen. Eine Übersicht über die Geschäfte, die am Freitag, 26. November, bis 20 Uhr geöffnet sind, gibt es unter www.stadtforum-friedrichshafen.de auf der Webseite des Stadtforums unter „Aktuelles“. Für den Besuch in den Geschäften gelten die jeweiligen aktuellen Regeln der Corona-Verordnung des Landes.