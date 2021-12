Einkaufen auf Vertrauensbasis

Max König aus Wolfartsweiler hat bereits mit zwölf Jahren seine ersten Hühner gehalten. Zu Beginn wurde die Familie, später die ganze Nachbarschaft mit Eiern versorgt. Das Interesse an der Landwirtschaft brachte ihn später dazu, sein erstes Krautland zu betreiben und hier eigenständig Gemüse zu säen und zu ernten. Der inzwischen 18-Jährige entschied sich laut einer Pressemitteilung im vergangenen Jahr dazu, ein kleines Lädele in Wolfartsweiler zu errichten, in welchem Einwohnern eine kleine Einkaufsmöglichkeit für Grundnahrungsmittel angeboten wird.

Doch das kleine S’Lädele wurde aufgrund der immer größeren Produktpalette bald zu klein. Außerdem bot das Gartenhäuschen nicht ausreichend Platz für Eltern mit Kinderwagen oder ältere Menschen mit Rollator. Daher sollte eine größere Hütte errichtet werden. Im Rahmen des Regionalbudgets 2021 hat König gemeinsam mit seinem Vater Armin König einen Antrag auf Förderung gestellt. Nachdem der positive Bescheid da war, konnte mit den Umsetzungsmaßnahmen begonnen werden. Inzwischen ist das neue S’Lädele fertig und wurde am 11. Dezember offiziell eröffnet. Familie König freut sich sehr über die Fertigstellung des Projekts: „Die Bürger aus Wolfartsweiler sind dankbar für das Angebot direkt vor Ort und freuen sich, dass sie nicht wegen jeder Kleinigkeit ins Auto steigen und nach Bad Saulgau zum Einkaufen fahren müssen.“

Das Angebot reicht von kleinen Geschenkartikeln und Selbstgemachtem von unterschiedlichen sozialen Einrichtungen über Grundnahrungsmittel wie Eier, Kartoffeln, Milch, Nudeln, Fleisch- und Wurstprodukte bis hin zu Marmelade, Tee, Honig, Käse, Apfelsaft, Öl und Süßigkeiten. Saisonal wird zusätzlich weiteres Gemüse aus eigenem Anbau verkauft. Die Öffnungszeiten vom S’Lädele sind von Montag bis Sonntag von 7 bis 19 Uhr. Das Kassensystem funktioniert auf Vertrauensbasis.

Max und Armin König haben noch einen weiteren Projektantrag eingereicht, um auch den Verkauf außerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen. So gibt es unabhängig vom Verkaufsstand die Möglichkeit, rund um die Uhr Nahrungsmittel aus dem Verkaufsautomaten zu holen.

Lena Schuttkowski von der REMO-Geschäftsstelle war gemeinsam mit Ilona Boos von der Wirtschaftsförderung Bad Saulgau in Wolfartsweiler, um die fertiggestellten Projekte zu besichtigen. Kleine Aufkleber weisen auf die Förderung von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben hin. Die Fördermittel kommen vom Bund und vom Land Baden-Württemberg und werden von der Stadt Bad Saulgau kofinanziert.