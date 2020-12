Einkauf mit Gewinn

Weingarten – Seit Samstag, 28. November sind sie wieder in 50 Geschäften in Weingarten erhältlich – die Weihnachtstaler. Diese werden in der gesamten Vorweihnachtszeit an die Kundinnen und Kunden des Weingartener Einzelhandels als Dankeschön für den Einkauf verschenkt. Hinter den Weihnachtstalern verbergen sich Gewinne im Gesamtwert von über 10.000 €.

Jeder der rund 50.000 Taler, die in Umlauf gegeben werden, trägt eine fünfstellige Nummer mit der Chance auf einen der über 100 attraktiven Preise. Dieses Jahr dabei: ein Reisegutschein, Jahresbeiträge fürs Fitness-Studio, Wellnessgutscheine, zahlreiche Tank- Einkaufs- und Restaurantgutscheine und verschiedene Sofortgewinne.

So lohnt sich der vorweihnachtliche Einkaufsbummel in der Welfenstadt und mit etwas Glück darf sich der ein oder andere Besucher über ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk freuen. Die Ziehungen finden wöchentlich in der Adventszeit statt. Wer bei den ersten drei Ziehungen kein Glück hatte, sollte seine Weihnachtstaler aber trotzdem gut aufbewahren. Es nehmen alle ausgegebenen Nummern beim letzten Ziehungstermin an der Hauptverlosung am 30.12.2020 teil. Die Talernummer, die dann gezogen wird, beschert seinem Besitzer einen gelungenen Start ins neue Jahr. Als Hauptpreis winkt in diesem Jahr ein Reisegutschein im Wert von 2.500 Euro. Die Gewinner dürfen das Urlaubsziel selbst auswählen. Ist das nicht ein guter Grund, um rege in den Weingartener Geschäften einzukaufen?

Termine der Ziehungen:

Mittwoch, 09.12.2020, 17 Uhr bei Marco Moden

Mittwoch, 16.12.2020, 17 Uhr beim Modehaus Mayer-Rosa

Mittwoch, 23.12.2020, 17 Uhr bei Sport Grimm

Mittwoch, 30.12.2019, 17 Uhr bei OUTFIT trend (mit Hauptziehung)

Das Weihnachtstaler-Gewinnspiel wird von den rund 50 teilnehmenden Geschäften unterstützt und in diesem Jahr mithilfe unserer Sponsoren aufgewertet.

Für diese Unterstützung bedanken wir uns bei unseren Sponsoren: Fürstliches Golfresort Bad Waldsee, Geiselhart Immobilien, KMT-Center, Prokschi Immobilien, Take off Reisen, Technische Werke Schussental und VR Bank Ravensburg-Weingarten eG.

Weiter haben einige Betriebe, die Weihnachtstaler selbst ausgeben, noch zusätzliche Preise in den Lostopf gegeben. Auch dafür bedanken wir uns bei: Best Western Parkhotel, Gasthof Bären, Juwelier Rambadt, Kosmetikstudio am Löwenplatz, Outfit trend, Marco Moden, Metzgerei Huber, Modehaus Mayer-Rosa, Pizzeria La Fermata due, RAN-Tankstelle, Sport Grimm.

Text und Bild: Manuela Wirth