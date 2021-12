Eingangsbereich des Gymnasiums ist umgestaltet worden

Das Gymnasium Spaichingen hat sein Foyer und seine Flure neu gestaltet. Geeignete Pausen- und Freizeiträume sind wichtig, um Schülerinnnen und Schülern die Möglichkeit zu geben abzuschalten, zu entspannen und gern in der Schule zu sein. Statt in die Stadt zu rennen und unterwegs seinen Döner zu futtern, bleiben heute mehr Kinder im Foyer, essen und reden miteinander.

„Ein angenehmes Schulklima entsteht durch eine ansprechende Umgebung, wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Studien haben belegt, dass sich eine durchdachte Gestaltung von Schulräumen positiv auf Schülerinnen und Schüler auswirkt und so letztendlich auch für den Lernerfolg mitverantwortlich ist“, so das Gymnasium in seiner Mitteilung. „So wurden in den letzten Jahren die Mediathek und die Lernstudios eingerichtet und die Computerräume am Gymnasium Spaichingen umgestaltet.

Neues Ziel war nun, Foyer und Flure so auszustatten, dass sie multifunktional im Unterricht wie in den Pausen genutzt werden können. „Die Flure und das Foyer sind das Aushängeschild einer Schule“, so die Pressemitteilung. „Rühmen konnten sich die Schule bisher damit noch nicht.“

Häufig lassen Lehrerinnen und Lehrer einzelne Gruppen raus, damit der Lärmpegel bei der Gruppenarbeit nicht zu hoch wird und alle Kinder konzentriert arbeiten und ruhig kommunizieren können. Bisher gab es dafür und vor allem auch in der Mittagspause viel zu wenige Arbeitsplätze oder es waren keine, an denen man sich gerne aufhält. So hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet und versucht, in den Gängen gleichwertige Aufenthalts- und Lernräume zu schaffen.

In der Schule ist Sicherheit Nummer 1. Dementsprechend hoch sind die geltenden Brandschutzbestimmungen. Die Möbel sollten schwer entflammbar, besser nicht brennbar, sein und die Bereiche sollen für die Schüler ansprechend und funktional eingerichtet sein. Dass sich das nicht widerspricht, zeigt die deutsche Firma Project mit ihrer Produktpalette an Schulmöbeln, die in Design und Funktionalität überzeugen, so das Gymnasium. Diese als nicht brennbar zertifizierten Schulmöbel in Weiß, Rivierablau und Limagrün sind fest in Wänden und Böden verschraubt und können nicht mehr durchs Schulhaus „wandern“. So bleiben die Fluchtwege frei und die Schule wird ein Stück sicherer – auch im Ernstfall.

Gemeinsam mit dem Berater der Firma wurde ein Nutzungs- und Farbkonzept erarbeitet, die Schulleitung sicherte die Finanzierung, und das Bauamt prüfte die baurechtlichen Richtlinien und forderte Kostenvoranschläge von Elektriker- und Malerfirmen wie Schreinern ein. Die Entwürfe wurden dem Kollegium und der SMV zur weiteren Bearbeitung vorgelegt und nach weiteren Vorschlägen verändert. Dann konnte es losgehen.

Nach der Umgestaltung Anfang des Schuljahres hat der Eingangsbereich ein neues, modernes Gesicht bekommen, wirkt einladend und hell. Die SchülerInnen nehmen die neue Umgebung sehr gern an.