Einfach online buchen: Es gibt noch Impftermine beim Häfler Klinikum

Die Stadt organisiert gemeinsam mit der Urologischen Gemeinschaftspraxis, dem Medizinischen Versorgungszentrum am Klinikum Friedrichshafen sowie den Johannitern Impftermine mit vorheriger Online-Anmeldung im Ärztehaus auf dem Medizin Campus Bodensee, Röntgenstraße 14.

Der nächste Impftermin in der Urologischen Gemeinschaftspraxis sowie im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) ist laut einer Pressemitteilung der Stadt am Mittwoch, 22. Dezember, 15 bis 18.30 Uhr. Es werden Erst- oder Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen, sogenannte Booster-Impfungen, mit dem Impfstoff Moderna angeboten.

Das müssen Impfwillige beachten

Impfungen mit Moderna sind demnach nur möglich, wenn die zu impfende Person mindestens 30 Jahre alt ist. Termine für Erstimpfungen mit Moderna sind ohne weitere Voraussetzungen möglich. Ohne Terminbuchung sind keine Impfungen möglich, schreibt die Stadtverwaltung. Die Stadt, die Urologische Gemeinschaftspraxis und das MVZ weisen darauf hin, dass vorab keine telefonische Beratung möglich ist.

Zum Impftermin müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden: Terminbestätigung (ausgedruckt oder digital), Impfpass (falls vorhanden) bzw. Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Genesenen-Nachweis, Ausweis oder Pass sowie Krankenversichertenkarte (falls vorhanden). Der Zutritt zum ist nur mit FFP2-Maske erlaubt.

200 Dosen am Mittwoch vorhanden

Diese Hinweise sowie Hinweise zum Parken und zum öffentlichen Nahverkehr sind auch in der Terminbestätigung, die nach der Buchung per E-Mail erfolgt, zu finden. Bei der Terminbuchung sollte man daher unbedingt auf die korrekte Schreibweise der E-Mail-Adresse achten. Es stehen am Mittwoch 200 Impfdosen zur Verfügung.