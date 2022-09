Einfach mal 'ne dicke Lippe riskiert

Neulich beim Zahnarzt: Wenn ein Satz so anfängt, dann sind viele schon von Grauen erfüllt und denken an fiese Bohrer und noch fiesere Schmerzen. Ich bin eigentlich keine Angstpatientin. Klar, der Zahnarztstuhl ist jetzt nicht mein Lieblingsplatz, aber ich fand es jetzt auch nie wirklich schlimm – und im schlimmsten Fall gibt es ja die Möglichkeit der Betäubung. Dass diese jedoch jüngst zu einer recht unangenehmen Überraschung geführt hat, hat meine Meinung zu der kleinen Spritze doch ein wenig verändert. Denn nachdem mir ein paar Füllungen aus Kindertagen erneuert werden mussten, hatte ich noch reichlich lange etwas von der Betäubung im Unterkiefer.

Ein Lächeln wie der Schiefe Turm von Pisa

Das Gefühl dabei war weniger störend, als der Blick in den Spiegel, in dem mich eine Frau anblickte, die den Mund nicht mehr so spitzen konnte, dass da zum Beispiel ein ordentlicher Pfeifton rauskommt. Oder anders gesagt: Mein Lächeln konnte in seiner Schrägheit mit dem Schiefen Turm von Pisa mithalten. Ein Wasser zu trinken war auch keine gute Idee – das lief nämlich auf direktem Wege wieder raus. Was also tun? Einen Anruf in der Praxis – und den Tipp, „mit Kaffee den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen“ später – lagen die Nerven im Mundbereich so langsam nicht mehr blank. Doch eins ist klar: neue Füllung hin oder her. ’Ne dicke Lippe riskier’ ich so schnell nicht mehr.