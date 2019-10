Einfach mal das Fenster aufmachen

Name: Oliver Kothmann

Alter: 51 oder so

Aufgabe: Editor

In der Zeitung stehen wollten sie alle. Die Spielberichte schreiben aber wollten und/oder konnten sie nicht, meine Kollegen aus der Fußballmannschaft in der alten Heimat Villingen im Schwarzwald. Also übernahm ich diesen Part - und rutschte so hinein ins Zeitungsbusiness. Bleistift und Papier waren noch Trumpf, damals in den 80’ern. Und das Telefon im Clubheim, mit dem ich die Berichte an die Lokalsportredaktion übermittelte, hatte eine Wählscheibe. Vom World-Wide-Web träumten damals höchstens die IT-Freaks im Silicon Valley.

Zum Publizistikstudium ging es nach Köln. Das Studiengeld verdiente ich mir nebenher als Schreiber für die Bild-Zeitung.

Zum Volontariat zog es mich zur Mittelbadischen Presse, einem kleinen, aber gut aufgestellten Zeitungskonglomerat im deutsch-französischen Grenzgebiet. Volontäre wurden damals in ganz Deutschland gesucht, aber mich reizte die Kombination, in Frankreich zu wohnen und in Deutschland zu arbeiten. Beruflich, kulinarisch, aber auch steuerlich, war das dann auch die erhofft angenehme Erfahrung.

Die Ehefrau lernte ich in Frankreich auch kennen. Sie kam aus dem Hotelfach. Als die Schwäbische Zeitung Stellen anbot, passte für uns beide mit einem Umzug an den Tourismus-Hotspot Bodensee beruflich alles unter einen Hut.

Ich arbeitete einige Jahre als Lokalredakteur in Pfullendorf, damals der strategische SZ-Vorposten im Badischen im Konkurrenzkampf mit dem Südkurier. Dann wechselte ich dort ins regionale Sportressort. Als dieser SZ-Standort kurz nach den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum plötzlich nur noch Verlagsgeschichte war, nahm ich Anfang 2018 die hausinterne Option wahr, Editor bei der SZ Friedrichshafen zu werden.

Redigieren, layouten, Schlagzeilen basteln - das hat für mich durchaus vergleichbares Spaßpotenzial wie früher die Reporterarbeit.

„Du kommst da halt nicht mehr an die frische Luft“, hat mich einer gewarnt, weil Editoren eben den ganzen Arbeitstag vor der dem Computerbildschirm sitzen und nicht draußen unterwegs sind, wie die Schreiber, um Geschichten zu recherchieren. Aber wenn die Luft im Office mal zu stickig wird, dann machen wir einfach das Fenster auf.