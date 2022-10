einfach leben – aus dem Oberschwäbischen

Riedlingen (sz) - 20 Fotos von Menschen in der oberschwäbischen Landschaft. 20 Momentaufnahmen, wie einfaches Leben aussehen kann oder wie es sich anfühlt, einfach mal zu leben. 20 Geschichten hat Vera Novelli zu den 20 Fotos von Thomas Warnack erfunden. 20 Geschichten, die die Leserin und den Leser ins einfache Leben mitnehmen, so wie es jedem von uns begegnen kann. Und so sind 20 Gelegenheiten in diesem Büchlein gesammelt, um mal abzutauchen, still zu stehen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Einfach leben eben.

Die 20 Geschichten von Vera Novelli atmen Lebenserfahrung, die 20 Fotos des oberschwäbischen Fotografen Thomas Warnack zeigen das Leben, wie es ist. Beide Elemente – die Erzählungen und die Bilder – sind eng mit der Persönlichkeit der Autorin und des Fotografen bestimmt.

Thomas Warnack kennt in Riedlingen und Umgebung sozusagen jedes Kind: Denn eigentlich ist Thomas Warnack Rettungsassistent und Fachpfleger für Anästhesie. Seit seinem 16. Lebensjahr fährt er auf dem Rettungswagen mit und ebenso lang fotografiert der Familienvater (Jahrgang 1969) in seiner Heimat Riedlingen in Oberschwaben, auch als Fotograf der Schwäbischen Zeitung.

Schon immer wollte er Nachrichten fotografieren, erzählt er. Seine Auftraggeber waren daher erstmal die Schwäbische Zeitung vor Ort, aber inzwischen auch die Nachrichtenagentur dpa und diverse Magazine. Ausschließlich Fotograf wollte Thomas Warnack, der sich den oberschwäbischen Fotografen Rupert Leser zum Vorbild genommen hat, aber nie sein. So verdient er sein Geld heute beim DRK als Notfalltrainer und Erste-Hilfe-Ausbilder in Firmen und Kliniken. Morgens treibt es ihn aber oft hinaus in die Natur. Denn die Stimmungen Oberschwabens haben es ihm angetan. „Und dazu muss man Land und Leute mögen“, sagt er und betont, dass er immer mit Anstand fotografiert. Seinen Fotos merkt man an, dass er die Menschen und die Landschaft schätzt – so wie sie sind. Authentisch und ehrlich.

Vera Novelli wurde 1960 in Prag geboren und kam im Prager Frühling 1968 mit ihrer Familie aus politischen Gründen nach Deutschland. Bis 1989 lebte sie in Köln, wo sie Geschichte und Romanistik studiert hat. Nach ihrem Examen war sie als Redakteurin, später als Chefredakteurin, der Jugendzeitschrift „Die Glocke“ in Bonn tätig, so der Verlag in seiner Pressemitteilung.

Seit 1989 ist sie mit Bruno Novelli verheiratet, hat drei Töchter und eine Enkelin. Sie lebt mit ihrer Familie in Bayern und arbeitet als freie Journalistin. Die Redakteurin ist kirchlich engagiert, aber vor allem ist sie ein Familienmensch. Auf diesem breiten Hintergrund schreibt sie Geschichten, die ansprechen, hintergründig, humorvoll oder lebensernst. Seit vielen Jahren ist sie Mitarbeiterin der Pallottiner-Zeitschrift „das zeichen“. In den Geschichten von Vera Novelli geht es um die Familie, um den Kummer der Mutter mit den Kindern, die langsam erwachsen werden. Es geht um die kleine und um die große Liebe. Es geht um Kühe und Kindheit, um Freundschaften und Glitzerschuhe; eigentlich um das alltägliche Leben. Denn dieses schreibt halt doch immer die schönsten Geschichten.