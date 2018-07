„Einfach ein genialer Abend“

Friedrichshafen (sz) - Eine romantische Nacht, gutes Essen und Trinken, viele nette und launige Gespräche – und eine nicht zu überbietende Sicht auf’s Feuerwerk. Viel schöner kann man den Abend des Seehasensamstags wohl nicht verbringen. Dieser Meinung sind auch Samantha Roberts und Jazzmin Marshall. Die beiden 17- und 19-jährigen Mädels aus Peoria genießen die Stunden an Bord des Motorschiffes Gunzo, genauso wie die 18-jährige KMG-Schülerin Anika Tomaszewski. „Ich war im vergangenen Jahr mit dem Schüleraustausch in Peoria – und war total begeistert. Also war es für mich klar, dass ich in diesem Jahr gerne Gastgeber im Rahmen des Schüleraustausches bin“, erzählt Anika. „Ja, der Schüleraustausch bringt die Jugendlichen wirklich weiter“, bestätigen ihre Eltern Silke und Marc Tomaszewski. Und was sagen die Beiden zum Verlauf des heutigen Abends? „Einfach genial.“

Seit 2012 lädt Oberbürgermeister Andreas Brand Häfler, die sich durch besonderes bürgerschaftliches Engagement verdient gemacht haben, ein, um den Abend des Seehasensamstags an Bord der MS Gunzo zu verbringen. Dieses Mal waren Akteure, die sich für den seit 40 Jahren existierenden Schüleraustausch mit der amerikanischen Partnerstadt Peoria und für die Patenschaft mit dem Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ engagieren, mit von der Partie. Eingeladen waren auch die Delegation des Marinefliegergeschwaders sowie die Austauschschüler aus Peoria und Friedrichshafen, samt Eltern und Betreuer, auch die Vorstandsmitglieder des Peoria-Clubs. „Genießen Sie den Abend als kleines Dankeschön für Ihr außergewöhnliches Engagement“, hatte der OB in seiner Bet das kleine Schiff wieder im Hafen an. Zeit, um gleich nach Hause zu gehen? Muss noch nicht sein. An Bord ist es noch sehr gemütlich.