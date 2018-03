Einen Schultes treibt es auf die Gipfel

Man kann seinen Urlaub bequem verbringen, am Strand zum Beispiel oder entspannt zu Hause auf der Gartenliege. Oder aber man macht es wie der Stödtlener Verwaltungschef Ralf Leinberger. Der hat sich in seinem jüngsten Pfingsturlaub gemeinsam mit einigen Freunden daran gemacht, zu radeln. Keinen gemütlichen Klassiker wie den Donauradweg. Den kann ja schließlich jeder. Leinberger und seine Radkumpels zog es stattdessen in die Alpen. Genauer gesagt zu zwei Bergen, die man kaum freiwillig per Rad erklimmt, es sei denn, man ist Radprofi und nimmt gerade an der Tour de France teil.

Atemberaubende Landschaft

Der Col de l’Iseran und der Mont Ventoux sollten es sein. Als erstes wurde der Col de l´Iseran angesteuert. Mit 2764 Metern ist es der höchste Pass Europa. Sieben Mal war dieser Pass im Programm der Tour de France. Auf einer Höhe von 800 Metern steigen die Radler aus Deutschland ein. Ein gut 50 Kilometer langer Aufstieg liegt vor ihnen. Bei sommerlichen Temperatruren ein hartes Stück Arbeit. Aber eines, das sich lohnt, sagt Leinberger. „Aus eigener Kraft den Gipfel zu erreichen, das ist ein unglaublich tolles Gefühl.“ Noch toller sei danach nur noch die rund 80 Kilometer lange Abfahrt nach St. Jean de Maurienne gewesen, die durch eine atemberaubende Berglandschaft geführt hat.

„So habe ich die Alpen bislang noch nie wahrgenommen“, berichtet Leinberger fasziniert. Doch bei diesem ersten, eindrucksvollen Erlebnis sollte es nicht bleiben. In der Provence wartete bereits Teil zwei der Herausforderung: der Mont Ventoux. Schon 15 Mal wurde dieser heilige Berg der Kelten bei der Tour de France erklommen. Berüchtigt sind die Hitze auf dem Ventoux ebenso wie der kalte Mistral – Wind, der Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer erreichen kann. Mittags steigt die Temperatur oft auf über 35Grad.

Leinberger und Co. nehmen die Herausforderung trotzdem an. „Uns war vollkommen egal, wie schnell wir es da hoch schaffen. Uns ging es einzig und allein darum, diesen Berg, diesen Mythos, auf dem Rad zu bezwingen.“ Von Malaucène aus wird gestartet. Ein 21 Kilometer langer und harter Aufstieg beginnt. Die Steigung beträgt oft zehn Prozent, manchmal auch 13 Prozent. Das kostet Kraft. Nach gut zwei Stunden erreichen die Radler um Leinberger die Kalksteinwüste, die den Gipfel des Ventoux von weitem immer weiß erscheinen lässt. Kurze Zeit später ist dann auch der Gipfel erreicht. An guten Tagen kann man von hier aus das Mittelmeer sehen. Ein Begleiter von Leinberger bringt es in dem Moment auf den Punkt: „Da quält man sich stundenlang nach oben; aber schon nach einer Minute ist alle Anstrengung vergessen und man ist einfach nur noch glücklich.“ Genauso empfindet auch Ralf Leinberger, der an diesem Tag noch Glück im Unglück haben soll. Unmittelbar nach der Abfahrt vom Berg platzt dem Stödtlener Rathauschef der Fahrradschlauch mit einem ohrenbetäubenden Knall. Den Schlauch ziert ein rund 20 Zentimeter langer Riss. „Nicht auszudenken, wenn das fünf Minuten früher bei Tempo 70 passiert wäre.“