Einen Oberlippenbart für den guten Zweck

Zur Fasnetszeit haben sich die Eventmacher aus dem Allgäu, bekannt als Hot Like Beats, für das Stadl-Clubbing in Wangen im Weinstadl Rimmele etwas Besonderes einfallen lassen. Für jeden Gast, der zum Stadl-Clubbing Schnorres-Special am Freitag, 7. Februar, mit einem Schnauzbart erscheint, spendet Hot Like Beats fünf Euro für einen wohltätigen Zweck, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Ebenfalls sind auch Frauen mit einem angeklebtem Oberlippenbart erlaubt und tragen somit zur Spendenaktion bei. Daher hoffen die Veranstalter auf viele männliche und weibliche Schnurrbartträger, um eine möglichst hohe Spendensumme zu erreichen, heißt es weiter. Zusätzlich erhält jeder, der den Spaß mitmacht, einen Willkommensdrink. Natürlich sind an diesem Abend auch Gäste ohne Schnurrbart willkommen, die sich bei DJ-Musik und Partyatmosphäre amüsieren möchten. Die DJs des Abends sind die Schnurrbartträger DJ Direkt a.d.O und DJ Roscore vom Parktheater Kempten, die Partybreaks und aktuelle Hits auflegen werden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es sich bei diesem Event nicht um den Maskenball XXL handelt, der am Fasnetssamstag, 1. März, ebenfalls von Hot Like Beats im Weinstadl Rimmele veranstaltet wird. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hotlikebeats.de.