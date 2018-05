Eine Zeitreise ins Mittelalter

Uhldingen-Mühlhofen (sz) - Eine historische Gruppe mit Landsknechten und Rittern schlägt vom 10. bis 13. Mai ihr Lager in Uhldingen-Mühlhofen auf. Die Besucher werden auf dem Hafengelände in Unteruhldingen direkt in die Zeit des Mittelalters versetzt und werden so Teil der Geschichte um das Jahr 1525, wie der Veranstalter, derVerein Seehaufen, in einer Pressemitteilung verspricht.

Ein Kettenhemdmacher, eine historische Weberei und weitere Gewerke lassen das mittelalterliche Handwerk aufleben und bieten Handwerk zum Anfassen vor dem faszinierenden Hintergrund des Bodensees. Historische Musik und Speis und Trank sorgen für gesellige Stunden.

Die Mitglieder des historischen Vereins Seehaufen und befreundete Mitstreiter präsentieren die Sitten und Bräuche in originalgetreuen Gewändern und nach historischen Vorgaben aus der Zeit des 16. Jahrhunderts. Gestandene Ritter zeigen sich in glänzender Rüstung, Gaukler, Musik und Tanz, und noch so manche Überraschung stehen beim Mittelaltermarkt in Unteruhldingen im Mittelpunkt.

Los geht es mit der Feierlichen Eröffnung des Marktes am Donnerstag 10. Mai, um 11 Uhr, gefolgt von Kanonenschüssen ab 11.30 Uhr mit dem Aufmarsch und der Beschießung des Ortes.

Um 21.30 Uhr geht die Pest um

Weitere Höhepunkte sind am Samstag, ab 16 Uhr die Musikgruppe Saitenstreich aus Freiburg und das Pestspiel um 21.30 Uhr. Im Mittelalter wurde die Pest als Strafe Gottes gesehen. Um dieser zu entgehen, führt die Lagergruppe Seehaufen das Pestspiel auf.