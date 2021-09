Eine Werbefahrt für den Bodensee-Friedensweg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Internationale Bodensee-Friedensweg wird in 2022 wieder an Ostermontag, dem 18.04., stattfinden. Um für die geplante Veranstaltung in Bregenz zu werben, hat Bernhard Amann vom österreichischen Vorbereitungsteam eine Radtour rund um den Bodensee gemacht.

Mit einer am Rad befestigten Fahne konnte er die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen und für den so genannten Ostermarsch werben. In Bregenz als dem Veranstaltungsort hat er seine Tour begonnen, dort endet sie mit einem Empfang im Rathaus. Mit seinem Abstecher nach St. Gallen hat er am 18.04. anlässlich der dortigen Feierlichkeiten zum UNO-Weltfriedenstag ebenfalls zur Teilnahme am Ostermarsch eingeladen. Über Arbon und Stein am Rhein führte ihn sein Weg um den Bodensee, bevor er den Aktiven der Friedensregion Bodensee e.V. in Überlingen und Kressbronn auch noch einen Besuch machte.

An den Vorbereitungen zum Ostermontag sind die Vereinsmitglieder ebenfalls beteiligt. Schließlich handelt es sich um den Internationalen Bodensee-Friedensweg, der seit 1988 gemeinsam von Schweizern, Österreichern und Deutschen vorbereitet und durchgeführt wird. Als Referentin des gemeinnützigen Vereins Friedensregion Bodensee hat Martina Knappert-Hiese das Engagement von Bernhard Amann gelobt und ihm zu seinem sportlichen Einsatz gratuliert. Sie weist in diesem Zusammenhang zudem noch auf den monatlich erscheinenden Newsletter hin, der unter friedensregion.bodensee@gmail.com angefordert werden kann.