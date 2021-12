Eine wahrlich schöne Bescherung: Sechs Babys kommen an Heiligabend zur Welt

Gleich zwei Weihnachtsbabys wurden in diesem Jahr im Kreißsaal des Klinikums Friedrichshafen geboren. Sogar vier Babys kamen an Heiligabend in der Klinik Tettnang zur Welt. Ihnen und den Müttern geht es nach Mitteilung des Medizi Campus Bodensee (MCB) gut.

Eines der Weihnachtsbabys in Friedrichshafen ist der kleine Ali Tasimavo. Punktgenau zum errechneten Geburtstermin, nämlich exakt nach 40 Wochen, erblickte er in den frühen Morgenstunden des 24. Dezembers das Licht der Welt. Um 2:50 Uhr habe seine überglückliche Mama Sera Tasimova den 3330 Gramm schweren Jungen in die Arme geschlossen.

Sera Tasimova mit ihrem Sohn Ali. (Foto: MCB)

Nach einer reibungslosen Geburt erfreuen sich Mutter und Sohn bester Gesundheit. Für die junge Frau aus Mazedonien ist es das zweite Kind. Ihre dreijährige Tochter sei schon ganz gespannt auf den kleinen Bruder und könne es kaum erwarten, dass die Mama mit dem kleinen Ali nach Hause kommt.

Von „Stille Nacht“ konnte an Heilig Abend für die Hebammen in der Klinik Tettnang ebenfalls keine Rede sein. Kamen hier doch laut der Mitteilung gleich vier Weihnachtsbabys zur Welt – allesamt Jungs und für ihre Eltern das größte Weihnachtsgeschenk, das sie sich vorstellen können.

Wilhelm Alexander Handschuh war um 11.52 Uhr das erste Baby, das am 24. Dezember in Tettnang zur Welt kam. Er ist 50 Zentimeter groß und wiegt 3310 Gramm. „Wir sehen es als ein großes Geschenk, dass er sich genau diesen besonderen Tag vehement und schnell ausgesucht hat“, sagen Wilhelms Eltern Cornelia Handschuh und Ruven Volz aus Tettnang.

Wilhelm Alexander Handschuh kam als erstes „Christkind 2021“ im Kreißsaal der Klinik Tettnang auf die Welt. (Foto: privat)

Eigentlich sei am 8. Januar der Geburtstermin gewesen und es habe keinerlei Anzeichen gegeben, dass sich der Kleine schon früher auf dem Weg machen wolle. „Durch unseren kleinen Willi wird Heiligabend für uns noch wertvoller und die ganze Familie hat einen Grund mehr diesen besonderen Tag zu feiern“, ist sich die junge Mama sicher.

Auch wenn Mutter und Kind bereits am ersten Weihnachtsfeiertag wieder zu Hause waren – an der Klinik Tettnang schätzte Cornelia Handschuh laut Mitteilung die familiäre Atmosphäre sowie das herzliche und kompetente Hebammen- und Ärzteteam.

Quasi eine Punktlandung war die Geburt des kleinen Danilo Oliva um 16.47 Uhr, wurde seine Ankunft doch exakt für den 24. Dezember berechnet. Er ist 50 Zentimeter groß und wiegt 3360 Gramm. Für seine Mama Stefany-Giuseppina Oliva ist Danilo bereits das fünfte Kind.

„Ein Christkind ist schon etwas Besonderes. Aber das wichtigste ist natürlich, dass unser Baby gesund ist“, freut sie sich zusammen mit Papa Marco Westphal. In die Klinik hat es die Mama gerade noch so geschafft. Fast wäre ihr Kind im Auto zur Welt gekommen. „Wir wohnen in Hergatz im Allgäu, aber ich wollte einfach gern in Tettnang entbinden“, so Stefany-Giuseppina Oliva laut Mitteilung.

Etwas mehr als zwei Stunden später erblickte um 18.56 Uhr das vierte Weihnachtsbaby das Licht der Welt: Linus Mohr war bei seiner Ankunft 53 Zentimeter groß und wog 3540 Gramm. Für seine Mama Heike Mohr und ihren Mann Peter ist Linus das erste Kind.

Linus war das vierte „Christkind 2021“ im Kreißsaal der Klinik Tettnang. (Foto: MCB)

Klar sei beiden gewesen, dass es beim berechneten Geburtstermin 23. Dezember durchaus auch einen oder mehrere Tage früher oder später zur Welt kommen könnte. „Aber jetzt ist unser Linus tatsächlich ein richtiges Christkind geworden und damit für uns ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk“, sagt Heike Mohr. Die junge Familie lebt in Ravensburg.