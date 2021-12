Einmal durch die Welt: 130 Nationen leben im Kreis Tuttlingen

Eine spannende, eine schöne Idee: Von unseren bisherigen Ansprechpartnern haben wir bereits viel Zuspruch bekommen. Wir möchten in den nächsten Wochen mit einer Serie beginnen, in der wir unsere Mitbürger aus anderen Ländern in Portraits vorstellen. Sollten Sie selbst dazugehören oder jemand kennen, der über sein Land, die Kultur, sein Leben in Deutschland, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Kulturen reden möchte, dann freuen wir uns über Ihre Nachricht. Sie können uns anschreiben per Email an