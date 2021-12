Reh überquert Straße und verursacht Verkehrsunfall

Leicht verletzt worden ist eine 27 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin bei einem Wildunfall am Mittwoch gegen 21.30 Uhr.

Die junge Frau war laut Polizei auf der Landesstraße 315 zwischen Wolfegg und Rötenbach unterwegs, als ihren Angaben zufolge ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die 27-Jährige prallte in der Folge beim Versuch, dem Tier auszuweichen, gegen einen Baum neben der Straße. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Um ihren Wagen, an dem rund 30 000 Euro Sachschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Das Reh überlebte den Unfall ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.